Brezskrbnost v pravem pomenu besede – edino zavarovanje, s katerim boste vedno brez skrbi

Čeprav bi morali vsaj počitnice preživljati čim manj priklopljeni na razne zaslone, pa nam je mobilna tehnologija v resnici na počitnicah lahko v veliko pomoč – potrebujemo jo za plačevanje, rezervacije, navigacijo in zabavo. Ne nazadnje je poleti na voljo veliko zanimivih športnih dogodkov, ki jih ne smemo zamuditi. Zato so dobrodošle vse ugodne ponudbe za zakup mobilnih podatkov, ki so nam te dni, ko imamo več časa tudi za virtualne vsebine in zabavo, na voljo.

Velika zaloga mobilnih podatkov za brezskrben dopust

Pred odhodom na Hrvaško si zagotovite dovolj gigabajtov za brezskrbno surfanje na Hrvaškem. Mobilne podatke boste potrebovali, ko boste iskali bližnjico po navigaciji do svoje najljubše plaže, parkirno mesto ali spremljali vozni red trajektov.

S posebno ponudbo zakupa mobilnega podatkovnega prenosa za gostovanje na Hrvaškem Telekom Slovenije omogoča svojim mobilnim naročnikom, da imajo tudi na dopustu na Hrvaškem dovolj zaloge mobilnih podatkov.

Zakup je na voljo naročnikom mobilnih paketov in uporabnikom Mobi.

Koliko podatkov zakupiti za dva tedna dopusta?

Če se za en teden odpravljate na Hrvaško, je priporočljivo izbrati zakup HR-internet Plus, ki vam za en teden prinaša 15 GB prenosa podatkov za le 5,99 evra. Za daljše počitnice pa svetujemo zakup HR-internet, ki prinaša 30 GB podatkov za 9,99 evra.

Med obema zakupoma pa je tudi bistvena razlika, in sicer HR-internet lahko zakupite samo enkrat v obračunskem obdobju, HR-internet Plus pa večkrat v obračunskem obdobju. Pri tem je obračunsko obdobje koledarski mesec, torej od prvega do zadnjega dneva v mesecu. Poleg tega zakup HR-internet velja do preklica, zakup HR-internet Plus pa sedem dni od dneva nakupa.

Vklop zakupa lahko uredite v Mojem Telekomu ali z SMS-sporočilom: HR-internet − vklop: naročniki: HR INTERNET na 1918

na uporabniki Mobi: HR INTERNET na 1917 HR-internet Plus − vklop: naročniki: HR PLUS na 1918

na uporabniki Mobi: HR PLUS na 1917 HR-internet Plus lahko vključite do vključno 29. 9. 2023.

Napredno turistično zavarovanje Brezskrbni Telekom Slovenije je tehnično rešitev, prek katere Zavarovalnica Sava omogoča edino turistično zavarovanje v Sloveniji z jamstvom in obračunom premije po načelu "plačaj, kolikor gostuješ", patentiral na uradu za intelektualno lastnino. Na slovenskem trgu je takšna rešitev nekaj novega, saj se turistično zavarovanje obračuna glede na dejansko število dni, ko smo v tujini. Novost je plod razvoja strokovnjakov Telekoma Slovenije.

Dober dopust: ko lahko brezskrbno uživamo na morskih valovih

Supanje, surfanje, veslanje, plavanje ali sproščeno poležavanje na plaži za marsikoga predstavlja idealen dopust. Da pa se ne bi ta spremenil v neprijetno dogodivščino, moramo pravočasno poskrbeti za turistično zavarovanje.

S turističnim zavarovanjem Brezskrbni plačate le za dni, ki jih dejansko preživite v tujini. Sklenitev zavarovanja namreč ne zahteva takojšnjega plačila premije, ampak premijo plačate za preteklo obračunsko obdobje in le za dneve, ko bivate v tujini, vendar skupaj največ 45 dni v enem zavarovalnem letu. Če ste v zavarovalnem letu v tujini več kot 45 dni, za to dodatno ne plačate.

Zavarovanje sklenete enkrat, velja pa vsakokrat, ko ste v tujini. Razen, če vi ne odločite drugače, saj je vsakokratno kritje v celoti v vaših rokah. Če presodite, da zavarovanja za določeno potovanje ne potrebujete, ob prejemu aktivacijskega SMS sporočila preprosto odgovorite s ključno besedo »ZAVAROVANJE STOP« in jamstva za to potovanje ne bo, premija pa se vam za ne bo zaračunala. Tako je lahko vaše načrtovanje poti vedno brezskrbno, saj se ne more več zgoditi, da v naglici pozabite skleniti zdravstveno zavarovanje za tujino.

Tudi kritje za službene poti

Turistično zavarovanje Brezskrbni, ki ga Telekom Slovenije omogoča v sodelovanju z Zavarovalnico Sava, velja za ves svet in krije stroške ambulantnega, bolnišničnega in zobozdravstvenega zdravljenja ter nujni prevoz do zdravstvene ustanove, premestitev med zdravljenjem in prevoz v Slovenijo po končanem zdravljenju. Višina kritja je do 30 tisoč evrov na posamezni zavarovalni primer in do 200 tisoč evrov v enem zavarovalnem letu.

Zavarovanje vključuje tudi kritje za administrativne službene poti, ko je zavarovanec z ustreznim potnim nalogom delodajalca na službeni poti v tujini za namene poslovnih sestankov, poslovnih dogodkov in prireditev (npr. strokovni seminarji, delavnice, konference, poslovni sestanki ipd.).

Zavarovancem je 24 ur na dan na voljo asistenčni klicni center Zavarovalnice Sava na številki 386 2 618 0520, klic pa lahko opravijo tudi prek spletne strani Zavarovalnice Sava.

Kako do naprednega zavarovanja, kot ga ni nikjer drugje v Sloveniji?

Naročniki turistično zavarovanje Brezskrbni sklenejo tako, da v Mojem Telekomu določijo nosilno mobilno številko, na kateri želijo vključiti zavarovanje, po želji dodajo družinske člane ter sledijo navodilom.

Zavarovanje lahko vključuje do sedem oseb, in sicer dva odrasla in pet otrok do 15. leta. Zavarovanci so o veljavnosti kritja samodejno obveščeni s SMS-sporočilom, ki ga prejmejo, ko se njihov mobitel poveže v omrežje tujega operaterja. SMS-sporočilo jih obvesti tudi o prenehanju kritja ob vrnitvi v domače omrežje.

Obrazce za zavarovanje podpišete digitalno, tako da ni treba obiskati poslovalnice. Zavarovanje plačate z mesečnim računom Telekoma Slovenije.

Zavarovanje sklenete lahko tudi za drugo osebo

Zavarovanje lahko sklenete tudi za koga drugega oziroma nekdo drug za vas. Pogosto se zgodi, da je naročnik mobilne številke, ki jo uporabljate, druga oseba – starš ali zakonski partner. V tem primeru pri sklepanju zavarovanja označite, da je zavarovanec druga oseba in vpišete njegove podatke. Pogoj je, da je uporabnik star vsaj 15 let in da je za mobilno številko, ki jo uporablja, sklenjeno naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije.

Turistično zavarovanje Brezskrbni ali evropska kartica zdravstvenega zavarovanja? Oboje.

Poleg turističnega zavarovanja Brezskrbni si je za potovanja v tujino priporočljivo urediti tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda nacionalni ponudnik zdravstvenega zavarovanja, saj se med sabo dopolnjujeta in zagotavljata celovito zaščito med potovanjem.

Kaj je evropska zdravstvena kartica? Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (modra kartica) je brezplačna izkaznica, s katero ste med začasnim bivanjem v kateri koli od 27 držav članic EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici upravičeni do nujne zdravniške pomoči pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, in sicer pod enakimi pogoji in za enake stroške (v nekaterih državah brezplačno) kot velja zavarovane državljene dotične države.

Vendar pa je pomembno vedeti, da evropska zdravstvena kartica ne nadomesti turističnega zavarovanja, saj ne krije stroškov zasebnega zdravstvenega varstva ali stroškov povratnega leta v domovino ali izgubljene/ukradene lastnine. Turistično zavarovanje nam namreč lahko zagotovi širši obseg kritja.