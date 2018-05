Zvezdnica v strahu, da ji obleka ne bo prav

Kim Kardashian se je v želji, da bi na prireditvi Met Gala zasijala v vsem svojem zvezdniškem glamurju, lotila desetdnevne diete razstrupljanja. Uspelo ji je izgubiti nekaj kilogramov, zaradi česar pa jo je tik pred velikim dogodkom zaskrbelo, da ji obleka ne bo prav, je zdaj razkrila svojim oboževalcem.

Zvezdnica se je bala, da ji obleka zaradi treh kilogramov manj ne bo lepo pristajala. Foto: Cover Images Priprave ne prestižne prireditve, kot je Met Gala, se za zvezdnike, ki si želijo na rdeči preprogi pustiti čim boljši vtis, začnejo že dolge tedne prej. Treba je najti pravo obleko in oblikovalca, zraven pa si omisliti primerno pričesko in mejkap.

Zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian je za piko na i nekaj tednov pred prireditvijo sprejela odločitev, da se bo lotila desetdnevne očiščevalne diete, katere potek je ves čas dokumentirala na družbenih omrežjih. V tem času ji je uspelo izgubiti nekaj kilogramov, kar pa ji je zadnji hip povzročilo nekaj skrbi.

"Pravzaprav sem bila precej živčna, kako bom nosila obleko, ker sem z razstrupljanjem izgubila okrog tri kilograme. Tako me je bilo ob zadnjem pomerjanju pri krojaču zares strah, da mi obleka ne bo prav. A ko sem jo pomerila, mi je bila kot ulita. Čista popolnost!" je zapisala na svoji spletni strani.

