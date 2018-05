Rihanna na najslavnejšo rdečo preprogo prišla kot papež #foto

Sinoči se je v newyorškem Metropolitanskem muzeju odvijala tradicionalna prireditev Met Gala, ki zaradi posebne zapovedi oblačenja iz zvezdnikov prikliče posebna izražanja. Ker je bila letošnja tema cerkev in Katoliška vera, so bile oprave ene najbolj zanimivih do zdaj.

Rihanna je svoj modni navdih ze latošnji Met Gala poiskala v papeški opravi. Foto: Getty Images

Met Gala je posebna dobrodelna prireditev, ki jo v newyorškem Metropolitanskem muzeju že nekaj let organizira urednica Vogua Anna Wintour. Odvija se prvi majski ponedeljek in uradno odpira kostumografsko razstavo, ki si jo lahko obiskovalci ogledujejo še mesece.

Tema letošnje razstave, ki bo javnosti na ogled od 10. maja do 8. oktobra, je Nebeška telesa: Moda in katoliška domišljija in v tem stilu so se morali za letošnji dogodek obleči tudi zvezdniki.

Tako smo lahko videli Rihanno v papeško navdihnjeni opravi s škofovsko mitro na glavi, Katy Perry z angelskimi krili in kar nekaj zvezdnic, ki so v svoj kostum vključile svetniški sij ter krščanski križ.

Barbadoška pevka je bila s svojo opravo tudi letos ena največjih atrakcij. Foto: Reuters

Blake morala priti z avtobusom

Rdeča preproga, ki vodi v muzej, je ena najbolj pričakovanih v letu in zvezdnice se za sprehod po njej začnejo pripravljati že v začetku leta, prav tako zgodaj pa začnejo šivati tudi obleke zanje.

Glamurozno toaleto s podpisom Versace, ki jo je nosila igralka Blake Lively z rdečim žametom, zlatimi šivi in vezeninami ter rubini, so recimo šivali 600 ur. Ker je bila tako velika in delikatna, so morali zvezdnico v njej na prizorišče pripeljati kar z avtobusom.

Poleg Rihanne je največ pozornosti pritegnila Blake Lively. Foto: Getty Images

Zaradi velikosti obleke je morala Blake priti z avtobusom. Foto: Getty Images

Dih jemajočo rdečo vlečko je dopolnjeval z dragulji posut pozlačen korzet, celoten videz pa je zaokrožilo pozlačeno naglavno okrasje, ki je spominjalo na svetniški sij.

Vatikan prispeval svoje

Letošnja razstava zajema 180 umetniških del, ki se osredotočajo na dialog med modo in mojstrovinami verske umetnosti. Oblikovalci, ki so se podpisali pod temi kreacijami, so Cristóbal Balenciaga, Donatella Versace, Christine in Stephen A. Schwarzman, Coco Chanel, John Galliano in drugi.

Muzeju bo posebne kose za razstavo posodil tudi Vatikan, gre za 40 redkih predmetov, med katerimi so papeška tiara, posuta z 18 tisoč diamanti, ter kosi oblačil, ki jih je nosil papež Benedikt XIV. v 17. stoletju.