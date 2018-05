Zvezdnica zaradi prav posebnega dogodka na strogi dieti

Foto: Instagram

Vsakoletni dobrodelni dogodek Met Gala, ki bo v ponedeljek, 7. maja, je eden izmed tistih prestižnih dogodkov, ki vsako leto privabi vso zvezdniško smetano, povabljenci in povabljenke pa se nanj začnejo pripravljati že več mesecev prej. Vse mora biti popolno - pričeska, mejkap, obleka in, seveda, postava.

Kim Kardashian je letos priprave za to prireditev začela z desetdnevno očiščevalno dieto. Zvezdnica šova V koraku s Kardashianovimi je s svojimi sledilci na uradni aplikaciji delila, da se drži očiščevalne diete ter da se je morala mentalno pripraviti na to, da se je odrekla sladkorju.

Očiščevalni načrt, ki mu sledi 37-letnica, je sestavljen iz različnih napitkov čokoladnega okusa, ki bo pripomogel, da se bo zvezdnica lažje upirala drugim sladkim skušnjavam. Očiščevalni načrt je dokaj preprost, kar pa še ne pomeni, da se ga je preprosto držati. Ob nekaterih dnevih bo Kim lahko zaužila tudi do štiri obroke na dan, med drugim zelenjavni čips in solato z lososom, od četrtega do šestega dneva pa bo morala uživati le napitke in zeliščni čaj.

"Zdaj sem veliko bolj čvrsta"

Zvezdnica je dejala, da se je za ta dietni načrt odločila, ker je v pripravah za Met Gala trdo garala v telovadnici, zaradi česar pa je začela jesti veliko sladkega: "Želela sem spremeniti svoje prehranjevalne navade, da bi jedla bolj zdravo in kolikor le lahko črtala sladkor iz svojega življenja."

Mamica treh otrok je pred kratkim pokazala svoje izoblikovano telo in obline na počitnicah na otoku Turks in Caicos, razkrila pa je tudi, da že dlje časa trenira z zvezdniško trenerko Melisso Alcantaro. "Zdaj sem veliko bolj čvrsta, imam manj celulita in sem veliko bolj samozavestna," je Kim zapisala v objavi, v kateri se je zahvalila svoji novi trenerki.