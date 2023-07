Zvezdnica priljubljene najstniške serije je bila deset let v sekti

"Deset let sem bila v sekti. O tem bi bilo vredno pisati," je igralka Bethany Joy Lenz, ki je v seriji One Tree Hill igrala Haley James, razkrila v podkastu s soigralkama iz serije Sophio Bush in Hilarie Burton Morgan. "Po tej izkušnji sem okrevala naslednjih deset let," je dodala, "veliko imam povedati."

Danes 42-letna igralka ni razkrila, za katero sekto je šlo in v katerem obdobju je bila njena članica, je pa povedala, da želi o tej izkušnji napisati knjigo. Nekaj strani ima že napisanih, je dodala, a ji gre pisanje precej počasi. "Sem pod pritiskom, ker moram vse povedati točno tako, kot je bilo, obenem pa nisem prepričana, kaj vse lahko povem, ker še vedno tečejo sodni postopki," je dejala.

Delček tega, kaj se ji je dogajalo, je igralka razkrila maja letos, ko je na Instagramu objavila posvetilo teologu in pridigarju Timu Kellerju, ki je umrl 19. maja.

"Ta človek mi je spremenil življenje," je zapisala, "mojo vero so dolgo uporabljali proti meni kot orodje manipulacije in edini razlog, da sem še vedno kristjanka, je, da me je Tim Keller pred desetimi leti naučil, kako svojo vero ponovno zgraditi s pomočjo razuma in logike."

