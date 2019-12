Zvezdnica po potresu obiskala Albanijo: Po mojih žilah teče albanska kri #video

Bebe Rexha, v ZDA rojena pevka albanskega porekla, je obiskala Bubq, vas kakšnih 30 kilometrov zahodno od Tirane, in se tam srečala z družino, ki ji bo s finančno pomočjo omogočila, da si ponovno zgradi dom, uničen v nedavnem potresu. Sredstva je pevka zbirala s pomočjo oboževalcev, ki jih je pozvala, naj pomagajo Albancem, ki so v potresu izgubili dom.

30-letnica je povedala, da je do zdaj zbrala dovolj sredstev za gradnjo dveh hiš, v prihodnje pa si želi pomagati še več ljudem, ki so ostali brez domov. "Žal lahko v Albaniji ostanem le nekaj ur, saj moram nadaljevati turnejo, toda moja pomoč se s tem ni končala," je dejala zvezdnica, "svetu želim pokazati, kaj se je zgodilo z našo državo. Tem ljudem bom stala ob strani, dokler ne končamo zadanega projekta."

"Smo hčerke in sinovi matere Tereze"

"Ne glede na to, kako uspešna in slavna sem, ne bom nikoli pozabila, od kod izviram," je še povedala, "po mojih žilah teče albanska kri in zato bom vedno tukaj za Albanijo. Vem, da smo močni, saj smo hčerke in sinovi matere Tereze."

