Medtem, ko smo že vsi v nestrpnem pričakovanju novega leta, minevajo še zadnje ure, ko si izrekamo najbolj osebna voščila in želje. Nekateri estradniki, ki so letos z nami delili zanimivosti iz svojega življenja, so nam zdaj zaupali voščila in želje, ki jih posvečajo vsem gledalcem Planet TV in bralcem spletnega medija Siol.