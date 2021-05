Znani igralec se je za novo vlogo močno zredil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mark Wahlberg je v samo treh tednih pridobil kar devet kilogramov, svojim sledilcem na Instagramu pa razkril, da je šele na pol poti do cilja.

Pred manj kot mesecem dni je igralec Mark Wahlberg poznanemu televizijskemu voditelju Jimmyju Kimmelu povedal, da namerava v šestih tednih za filmsko vlogo pridobiti slabih 15 kilogramov. Pošalil se je, da bo to storil tako, da bo užival v piščančjih medaljonih in perutničkah ter pivu. Pri tem je očitno uspešen, saj je do 1. maja pridobil že devet kilogramov.

Wahlberg se je preobrazbe lotil zaradi nove vloge boksarskega duhovnika v filmu Oče Stu. Priljubljen igralec je sicer znan po svoji naporni telovadbi in strogi dieti, toda pravi, da mu bo odmor od intenzivne dnevne rutine dobro del. "Želim pojesti vse, kar mi pride pod roke," je še dodal ameriški zvezdnik.

Izguba telesna teže zavoljo vloge pa za Wahlberga ne predstavlja nič novega. Za vlogo v filmu Dvigni je moral igralec pridobiti slabih 20 kilogramov, za filma Katastrofa na horizontu in Bostonski heroji pa kar 30 kilogramov.

