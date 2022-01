Znani igralec brez dlake na jeziku: Johnny Depp je precenjen

Ta teden izide avtobiografija igralskega veterana Briana Coxa, ki trenutno navdušuje v seriji HBO Nasledstvo (Succession), revija GQ pa je že zdaj objavila nekaj odlomkov, ki nakazujejo, da se 75-letni Škot pri pisanju ni prav nič zadrževal.

Vabili so ga v Pirate s Karibov

V objavljenem odlomku je namreč zapisal precej ostrih kritik na račun igralskih kolegov, predvsem Johnnyja Deppa. Cox bi ob njem lahko zaigral v franšizi Pirati s Karibov, v kateri so mu ponudili vlogo guvernerja Weatherbyja Swanna. Ponudbo je zavrnil in vlogo je nato dobil Jonathan Pryce, Cox pa je zapisal, da odločitve prav nič ne obžaluje.

Johnny Depp v franšizi Pirati s Karibov, v katero so vabili tudi Coxa. Foto: Guliverimage/UnitedArchives

Cox: Depp je gotovo prijeten človek, a kot igralec je precenjen

"Zaslužil bi ogromno, toda od vseh vlog je bila ta najbolj nehvaležna, ob tem pa bi zamudil vrsto drugih lepih vlog, ki sem jih imel," je zapisal Cox, nato pa napadel Deppa: "V Piratih s Karibov se vse vrti okoli Johnnyja Deppa, ki pa je kot igralec tako zelo precenjen, čeprav je zagotovo prijeten človek."

"Poglejte Edwarda Škarjerokega," je Cox nadaljeval o eni od prvih Deppovih uspešnic. "Če smo iskreni, se ti v takšnem kostumu sploh ni treba truditi. In on se ni. Pozneje se je trudil še manj. Ljudje pa ga imajo še vedno radi. Oziroma so ga imeli. Te dni ni več tako priljubljen."

Foto: Guliverimage/Matt Crossick Empics

O Edwardu Nortonu: Je prijazen, a malo naporen

Cox je v svoji knjigi dregnil še v enega zelo priljubljenega igralca − Edwarda Nortona, s katerim je igral v filmu 25. ura (25th Hour). Film je režiral Spike Lee, o katerem Cox najde samo pohvale, med drugim tudi zato, ker je Nortona "postavil na svoje mesto".

"Ed Norton je prijazen fant, a obenem malo naporen, ker se ima tudi za scenarista in režiserja," je zapisal Cox. Kot je pojasnil, je Norton samovoljno popravljal scenarij in celo dajal napotke režiserju Spiku Leeju, ta pa mu je sicer prijazno, a odločno pojasnil, da se bo glede svojega filma odločal sam. "Zame je on eden največjih režiserjev," je o Leeju zapisal Cox. "Postavil bi ga ob bok Bergmanu, Hitchcocku in Antonioniju."

