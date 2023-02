Znana slovenska plesalka ob drogu sporočila žalostno novico: Odkrili so mi raka

Znana slovenska inštruktorica plesa ob drogu in gibljivosti Tjaša Skubic je na svojem družbenem profilu sporočila žalostno novico. Pred mesecem in pol je izvedela, da ima raka, ki se imenuje NK/T-celični limfom. V svojem zapisu je navedla, da sprva ni vedela, ali bi novico objavila, ampak se je za to kasneje odločila zato, da bi lahko s sledilci delila svojo pot do okrevanja. Kot je še zapisala, meni, da bo deljenje zgodbe dobra stvar, saj jo bo to zaposlilo v bolnišnici in morda motiviralo koga, ki prestaja nekaj podobnega ali ima družinskega člana, ki je prav tako zbolel za rakom.

"Današnja objava ni zabavna za deljenje, a tukaj smo. Trgam obliž – diagnosticirali so mi raka. Kakšen tip? Imenuje se NK/T-celični limfom. Težko sem dihala skozi nos, zato sem šla k specialistu, naredili so mi biopsijo in po enem mesecu čakanja na izvid so mi rekli, da gre za limfom. Izvedela sem pred mesecem in pol in v tem obdobju sem imela veliko preiskav, da bi mi potrdili končno diagnozo. Dala sem si odstraniti mandlje in na srečo se še ni razširil na njih, kar pomeni, da smo ga hitro odkrili in da sem v 1. stadiju," je zapisala Skubičeva.

Kot je zapisala, ji je onkolog rekel, da je njeno stanje resno in da morajo začeti zdravljenje, kakor hitro se da. Za zdaj so ji rekli, da jo čakajo trije ciklusi kemoterapije in šest tednov obsevanja.

Tjaša je dodala, da jo lahko sledilci vprašajo karkoli, a si bo morda, tudi zaradi počutja, vzela nekaj časa za odgovor. V svojih objavah na profilu bo še naprej poročala, kaj se dogaja v njenem studiu, medtem ko sama zaradi bolezni trenutno ne more poučevati svojih razredov. Dodala je, da vsem pošilja veliko ljubezni in jim želi, da ostanejo zdravi.

V nedavni objavi je sporočila, da so jo v ponedeljek sprejeli v bolnišnico, naslednji dan pa je že imela kemoterapijo. O zdravljenju je Tjaša zapisala nekaj besed.

"Zelo se bojim igel, zato me je bilo zelo strah, da se mi ne bi zataknila med vretence, a na moje presenečenje je bil sam poseg veliko uspešnejši od mojih pričakovanj. Žal se pri nekaterih bolnikih po tem pojavijo zelo močni glavoboli in jaz sem bila ena izmed njih. Kadarkoli sem se postavila pokonci, je bila bolečina v glavi neznosna. Še isti dan sem začela kemoterapijo, zato mi je bilo zelo slabo in sem morala večkrat bruhati. Naslednji dan so se glavoboli še poslabšali, zato so mi rekli, da je edina možnost, da to uspešno pozdravim, če ves teden mirno ležim v postelji," je zapisala.

Ves čas je le ležala na postelji, ni smela vstati, da bi jedla, si umila zobe, se oprhala ali šla na stranišče.

"Mislim, da sem šele drugi dan ugotovila, kako težko bo to. Mislila sem, da mi ne bo uspelo. Vsaka minuta se mi je zdela kot ena ura. Dostojanstvo? Oh, ne poznam ga več. Počutila sem se kot kos mesa in prvič v življenju sem pomislila, da nočem več živeti. Telesna in čustvena bolečina je bila tako močna, da je sploh nisem mogla nikomur izraziti (in mislim, da je tudi nikoli ne bom mogla)," je zapisala in dodala, da so bili zdravstveno osebje, zdravniki in tudi njena sostanovalka zelo prijazni ter razumevajoči. Dovolili so izjemo, da jo je lahko obiskala mama.

Kot je še zapisala, tega ni objavila zato, da bi se komu smilila, a želi biti odkrita in prikazati svojo trnovo pot do okrevanja. Ljudi hoče opomniti, da stvari ne bi smeli imeti za samoumevne. "Če lahko, vstanite in pojdite na sprehod, uživajte v soncu, uživajte v dežju, preživite čas z ljudmi, ki jih imate radi, pojejte tisti dodatni kos torte," je zapisala.

Dodala je, da je naše življenje precej super, če lahko vstanemo in stopimo do okna ter pogledamo skozenj. In če to lahko storimo, bi to morali praznovati vsak dan.