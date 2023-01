Zloglasni nasilnež pristal v bolnišnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kontroverzni vplivnež Andrew Tate je zaradi vozličev, ki so se mu pojavili na pljučih, pristal v bolnišnici. Tate sicer te dni preživlja v romunskem zaporu, kamor so ga oblasti privedle zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja žensk.

Konec leta je romunska policija aretirala zloglasnega nasilneža in šovinista, 36-letnega Andrewa Tata. Tate in njegov brat sta osumljena sodelovanja v hudodelski združbi, ki je trgovala z ljudmi in spolno izkoriščala ženske.

Se pa 36-letnik zdaj sooča še z zdravstvenimi težavami. Zaradi vozličev, ki so se mu pojavili na pljučih, je moral zapustiti zapor in obiskati bolnišnico, kjer so mu opravili biopsijo. Po poročanju Index.hr naj bi bilo z njim vse v redu, a Tate bolnišnice še ni zapustil.

Tata v prihodnjih dneh čaka sojenje, kjer bodo odločali o tem, ali bo med preiskavo na prostosti ali bo zapor še nekaj časa ostal njegov drugi dom.