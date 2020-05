Za 33 tisoč evrov na prodaj Elvisov ščitnik za mednožje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Te dni angleška trgovina, ki se ukvarja s prodajo redkih, a cenjenih artefaktov – med drugim tudi stvari, ki so si jih nekoč lastile svetovno znane osebnosti –, v prodajo daje kar nekaj zanimivih reči. Med drugim Elvisov ščitnik za mednožje, okrašen z bleščicami, ter pramen las Marilyn Monroe.

Elvis Presley naj bi ščitnik za mednožje, ki mu ga je podarila oboževalka, večkrat nosil v 70. letih prejšnjega stoletja, piše portal Sky News. Po njegovi smrti je prišel v last pevcu Jimmyju Velvetu, ki je v Mephisu odprl Elvisov muzej. Zdaj je se odločil, da ščitnik za mednožje, sicer imenovan tudi suspenzor, s pomočjo angleške trgovine Paul Fraser Collectibles v Bristolu proda, in to za kar 33.400 evrov.

Elvison ščitnik za mednožje. Foto: zajem zaslona/Reuters

A to še zdaleč ni vse, kar te dni omenjena angleška prodajalna daje v prodajo. Za vrtoglavih 278 tisoč evrov je na prodaj tudi pramen las legendarne Marilyn Monroe, ki ji ga je njen frizer odstrigel na večer leta 1962, ko je Johnu F. Kennedyju zapela sloviti "Happy Birthday Mr. President".

Kupiti je mogoče škarje in glavnik astronavta Neila Armstronga, za kar je treba odšteti malo manj kot 28 tisoč evrov, pa čepico papeža Pija XII., ki stane skoraj deset tisoč evrov. Za 83.400 evrov je mogoče postati tudi lastnik sklede in jedilnega pribora, ki sta nekoč pripadala Mahatmi Gandhiju.

Pramen las Marilyn Monroe. Foto: zajem zaslona/Reuters

Na vprašanje, ali se v času pandemije novega koronavirusa, ki prinaša tudi nemalo finančnih ter gospodarskih izzivov, mnogi ljudje pa so ostali brez rednega vira prihodka, sploh kdo odloča za takšne drage in nenujne nakupe, je lastnik prodajalne Daniel Wade odgovoril, da presenetljivo se.

"V zadnjih tednih se je povpraševanje pravzaprav precej povečalo," njegovo izjavo povzema Sky News. "Ljudje imajo zdaj več časa. Tako da zagrizeni zbiralci prihajajo k nam in kupujejo stvari."