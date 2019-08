Knjigo o Harryju Potterju kupil za en evro, zdaj jo je prodal za kar 31 tisoč evrov

Foto: Getty Images

Na rojstni dan pisateljice J. K. Rowling, ki se je podpisala pod serijo po vsem svetu priljubljenih in v številne jezike prevedenih knjig o mladem čarovniku Harryju Potterju, je bila v Veliki Britaniji dražba, na kateri so prodajali eno izmed 500 knjig iz prvega natisa z naslovom Harry Potter in kamen modrosti.

Knjige iz prve izdaje, ki so večinoma svoje mesto našle v knjižnicah in izobraževalnih ustanovah, so prepoznavne po dveh tiskarskih škratih, ki so jih v poznejših ponatisih odpravili. Ena tiskarska napaka se skriva na hrbtni strani knjige, druga na 53. strani.

Štiriinpetdesetletni Britanec, ki želi ostati anonimen, je bil eden od redkih zasebnih lastnikov knjige iz prvega natisa. Pred davnimi 20 leti je knjigo kupil za pičel en funt (kar znaša 1,10 evra), na dražbi pa je zanjo dobil vrtoglavih 28.500 funtov oziroma 31.267 evrov, poroča Sky News.

"Ne morem verjeti. Upal sem, da se bo prodala za dober znesek, a nikoli si nisem misel, da bo na dražbi dosegla takšno vsoto. Vedel sem, da se ena od knjig iz prve izdaje prodaja za 28 tisoč funtov, a ker do zdaj nisem dobil nobene tako visoke ponudbe, sem bil pred dražbo vseeno malce paničen," izjavo zdaj že nekdanjega lastnika knjige povzema omenjeni portal.

Jim Spencer, vodja dražbene hiše, ki je izvedla dražbo, je razkril, da so se za knjigo prek telefona potegovali trije kupci. "Ko je naša stranka, ki je prodajala knjigo, pred vsemi temi leti kupila knjigo za en funt, se nihče ni zavedal, da bo zbirka o Harryju Potterju imela tako globalen vpliv. Knjige spadajo k mladinski literaturi, a so se prikupile mladim in starejšim. Vsi poznamo to knjigo. To je sveti gral za številne zbiratelje," je povedal.

