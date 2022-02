Vsi moški mu zavidajo in pravijo, da ima sanjski poklic #video

Je režiser in eden od najbolj znanih in iskanih slovenskih modnih fotografov, svoje fotografije objavlja v skoraj vseh slovenskih in tujih medijih. Ko slišimo njegovo ime, hkrati vedno pomislimo tudi na številna dekleta, ki so se razgalila pred njegovim fotografskim objektivom. Danes pa je stopil na drugo stran, pred naš videoobjektiv. Aleš Bravničar je v pogovoru za Trendičvek med drugim razkril, katero svojo razvado je opustil z novim letom, katera je največja napaka, ki jo delamo pri sebkih, in kakšna je v njegovih očeh popolna ženska.

Foto: Jan Lukanović

Nad fotografiranjem ga je navdušil 50 let star fotoaparat, ki mu ga je posodil oče. Tokrat je naš današnji sogovornik v Trendičveku Aleš Bravničar štel komaj 11 let. Čeprav je bilo v tistih časih treba nastaviti vse od zaklopa, zaslonke, občutljivosti filma do ostrenja, ga je fotografija prevzela.

Foto: Jan Lukanović

"Predvsem sem režiser, saj po tej poti stopam že zadnjih nekaj let," je v uvodu pojasnil Aleš. Kljub temu, da njegovo ime večina poveže z umetniškimi in zapeljivimi fotografijami golih deklet, je njegov opus mnogo širši. Za svoje delo je bil med drugim nagrajen na festivalu Slovenia Press Photo, nemški Playboy pa ga je razglasil za enega od najboljših svetovnih fotografov in objavil tudi njegove fotografije.

Foto: Jan Lukanović

Kot svetovni popotnik predstavlja svoje videnje sveta skozi številne reportaže, svoje ideje in zgodbe pa kombinira tudi v kratkih modnih filmčkih in TV-oglasih. Njegov polni potni list tako pripoveduje še eno od njegovih številnih življenjskih zgodb. Pripravil je že več kot dvesto reportaž za potopisne revije ter prepotoval več kot polovico sveta. Vzpenjal se je po prostranih sipinah Kalaharija, gorah Kavkaza in Himalaje, se prepustil objemu perujskih Andov in odkrival morske lepote Polinezije, Maldivov ter dežel vzhajajočega sonca. Najbolj so ga prevzeli Islandija, Mongolija, Jemen in ZDA.

Foto: Jan Lukanović

In če ste misli, da so na stenah njegovega doma razstavljene njegove fotografije, se motite. Tam imajo svoj prostor namreč predvsem umetniška dela slovenskih slikarjev, nekaj filmskih plakatov in propagandnih posterjev iz starih časov.

Foto: Jan Lukanović

Na drugo stran objektiva pa se je Aleš postavil v tokratnem videointervjuju, kjer je med drugim razkril, katero svojo razvado je opustil z novim letom, katera je največja napaka, ki jo delamo pri sebkih, ali je golota pri nas še vedno tabu, katera znana Slovenka se še ni slekla, pa bi se lahko, ali je doma kaj ljubosumja zaradi njegovega dela, kaj je v današnjih časih premalo cenjeno, katera je njegova še neuresničena želja iz otroštva in kakšna je v njegovih očeh popolna ženska.