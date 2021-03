Vrag je vzel šalo: s policijsko uro nad zabave željne obiskovalce #video

Obiskovalci se bodo morali naslednjih 72 ur umakniti z ulic, restavracije na glavnih turističnih območjih v South Beachu pa bodo svoja vrata morale zapreti ob 20. uri, so sporočile lokalne oblasti. Prav tako so zaprli vse ceste, ki vodijo do Miami Beacha. Dostop bodo imeli le prebivalci, delavci in hotelski gostje, poroča STA.

Na Miami Beachu so zaradi številnih obiskovalcev, ki so željni zabave, uvedli policijsko uro. Foto: Reuters

Lokalne oblasti so se za takšen ukrep odločile po več tednih divjih zabav na Miami Beachu, na katerih kar mrgoli obiskovalcev. "Prihaja jih res preveč, ne da bi spoštovali pravila. In rezultat je velika mera kaosa in nereda, ki ju enostavno ne moremo več prenašati," je za ameriško televizijo CNN dejal župan Miami Beacha Dan Gelber.