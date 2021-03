Vlomilec presenetil zvezdnika: aretirali so ga v njegovi kopalnici

Luksuzno domovanje hollywoodskega igralca Johnnyja Deppa očitno ostaja priljubljeno zbirališče nepovabljenih obiskovalcev. Potem ko so policisti januarja letos v zvezdnikovi rezidenci v losangeleškem predelu Hollywood Hills zaradi poskusa vloma aretirali žensko, so imeli tokrat nekaj več opravka z brezdomcem, ki se je v domovanju zvezdnika celo oprhal in si postregel z alkoholom.

Po navedbah tabloida TMZ naj bi policijo na nepovabljenega obiskovalca v vili hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa opozoril eden od sosedov. Ta naj bi brezdomca opazil na dvorišču pri zvezdnikovem bazenu. Sosed naj bi policistom povedal, da se je moški potem, ko ga je odkril, zatekel v notranjost zvezdnikove vile.

Vsiljivec si je privoščil prho in si pripravil alkoholno pijačo

Takrat naj bi policijo kontaktirala tudi Deppova varnostna služba. Ko so možje v modrem prišli na kraj dogodka, so nepovabljenega gosta odkrili v eni od kopalnic, kjer se je tuširal. Ker je brezdomec zavrnil možnost, da bi se predal, so morali policisti podreti vrata, da so ga lahko aretirali.

Možje v modrem so med drugim ugotovili, da naj bi vsiljivec odkril zvezdnikove zaloge alkoholnih pijač in si pripravil osvežilno pijačo. Kakšna kazen grozi moškemu, za zdaj ni znano, ga bodo pa policisti zagotovo ovadili zaradi vandalizma.