Video Jamesa Cordna, ki je šokiral oboževalce #video

Britanski voditelj James Corden je pred nekaj leti začel s posebnimi karaokami z zvezdniki, ki so posnete med vožnjo avtomobila, ki ga vozi voditelj. Povabljeni zvezdnik sedi ob njem in skupaj prepevata njegove uspešnice, medtem ko se prebijata skozi gost losangeleški promet.

Do zdaj je bilo videti, kot da James med Carpool Karaokami resnično vozi avtomobil, a nedavni video, ki je zaokrožil na Twitterju, kaže drugačno sliko. Videti je namreč, da Jamesovo vozilo vleče tovornjak. "Videl sem Jamesa Cordna in Justina Bieberja, kako snemata Carpool Karaoke, in prav zaradi tega imam težave z zaupanjem - on sploh ne vozi!" je zapisal tviteraš Zoli Honig.

Je oboževalce ves čas vlekel za nos?

Odzivi na ta viralni video so mešani: nekateri se čutijo prevarane, češ da jih je voditelj vsa ta leta vlekel za nos, spet drugi pa čutijo olajšanje, da je varnost na prvem mestu.

"Ves čas se mi je zdelo neverjetno, da je James Corden tako osredotočen na vožnjo, hkrati pa tako zavzeto poje," se je glasil eden od zapisov, ter: "James je na cesto gledal 30 odstotkov časa, spraševal sem se, kako se ne zaleti. Zdaj se pravzaprav počutim bolje." A tudi: "Zdaj se pa počutim izdanega. Torej je bilo vse laž."

A ni trajalo dolgo, da so kar iz šova The Late Late Show, ki ga vodi slavni voditelj, sporočili, da je šlo zgolj za izjemo. "James vedno vozi med Carpool Karaokami. Vendar pa ob redkih priložnostih, ko načrtujemo kaskadersko komponento, producenti odločijo, da bi bilo nevarno voziti, zato uporabimo vlečno vozilo."

