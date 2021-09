Vesela novica: pri skoraj 50-ih bo prvič postal očka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa sta nova voditelja oddaje Jutro na Planetu. Foto: Mediaspeed

Z ženo Ano pričakujeta prvega otroka. Veselo novico je voditelj delil na Instagrmu, ko je ob objavi nosečniških fotografij zapisal: "Z veseljem sporočava najlepšo novico v življenju, prihod malega čudeža to zimo." Taiji in Ana se poznata 20 let, pred petimi leti pa sta dahnila usodni da.

Namesto jutranje budilke dojenčkov jok

Taiji je voditelj nove oddaje Jutro na Planetu, ki na televizijske ekrane prihaja 20. septembra. Zaradi delovnih obveznosti bo na urniku zgodnje jutranje vstajanje, kaj kmalu pa bo njegov spanec kratil še nov družinski član. Ani in Taijiu se bo dojenček pridružil pozimi.