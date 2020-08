V počitniško dramo hrvaške voditeljice vpleten tudi Slovenec

Hrvaške in srbske medije zadnje dni polni počitniška drama hrvaške voditeljice Nikoline Ristović, ki se je pred poroko s srbskim poslovnežem Vidojem Ristovićem pisala Pišek.

Zakonca Ristović sta s prijatelji pri ženi Slovenca Roka Galeta za 14 dni najela luksuzno vilo, za kar naj bi odšteli 20 tisoč evrov, a se je počitnikovanje končalo predčasno. Po pripovedovanju Nikoline naj bi jih Gale vrgel iz vile, se fizično spravil na njenega moža, obtožuje ga tudi kraje stvari v vrednosti od 275 do 300 tisoč evrov, njena hčerka pa naj bi zaradi stresa pristala na urgenci.

Nekdanja voditeljica je za medije razložila, da je iz vile izginila gotovina v vrednosti okrog 70 tisoč evrov, 18 tisoč evrov vredna moška ročna ura, 35 tisoč evrov vredna ročna ura, zapestnice Cartier za 40 tisoč in 600 evrov in še več dragocenega nakita. Ristovićeva sumi, da je bil pri tem vpleten Gale, morda celo agencija, prek katere so najeli vilo, je povedala za hrvaški portal Index.hr.

Kmalu po incidentu je o tem spregovorila tudi na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala: "Kateri je najboljši vic o Hrvatih in Slovencih? Da od treh obstoječih slovenskih kriminalcev na svetu naletiš na enega!"

Gale: Če bi se držali hišnega reda, do tega ne bi prišlo

Ni dolgo trajalo, preden je medijem svojo plat zgodbe pojasnil še Gale, ki je za Slobodno Dalmacijo dejal, da sta mu Ristovićeva z družbo uničevala hišo. "Kljub temu, da sem jih nenehno opozarjal, niso prenehali in so mi začeli celo groziti. Ko pride do gostov, se vedno zelo trudim in nikoli prej z nikomer nisem imel težav."

Dodal je, da je moralo kar osem ljudi dva dni pospravljati za njimi in da so morali nekaj stvari nadomestiti z novimi. "Če bi se držali hišnega reda in ne bi grozili, do tega ne bi nikoli prišlo," je še poudaril in dejal, da so poleg vsega še lagali, ko so rekli, da bodo s seboj pripeljali dva manjša psa, na koncu pa so prišli s štirimi in z afriškim ježem. "Ta je zasmradil celo sobo. Psi so skakali v bazen in spali na posteljah, čeprav je to v nasprotju s hišnim redom."

Ravno zato se je odločil za zamenjavo ključavnice, saj se je bal, da bodo uničili čisto vse, je še pojasnil za omenjeni medij. Ob spremstvu policije jim je kasneje pustil, da so iz vile vzeli svoje imetje, ob tem pa je še poudaril, da se niso dotikali ničesar, "nobenega zlata ali denarja".

Hrvaška policija je potrdila, da je v zvezi z incidentom zaradi groženj 49-letnemu Slovencu vložila kazensko ovadbo zoper 42-letnega Srba, ki je bil priveden na policijsko postajo.

