V Pandorinih dokumentih tudi Claudia Schiffer in Shakira

V Pandorinih dokumentih sta med tistimi, ki naj bi svoje premoženje skrivali v davčnih oazah, omenjeni tudi Claudia Schiffer in Shakira.

V Pandorinih dokumentih sta med tistimi, ki naj bi svoje premoženje skrivali v davčnih oazah, omenjeni tudi Claudia Schiffer in Shakira. Foto: Reuters

V zaupnih dokumentih, ki razkrivajo poslovanje v davčnih oazah, so se znašla tudi znana estradna imena.

V enem največjih razkritij zaupnih finančnih dokumentov, poimenovanem Pandorini dokumenti, sta ob politikih in premožnih poslovnežih, ki naj bi svoj denar skrivali v davčnih oazah, omenjeni tudi (vsaj) dve prepoznavni imeni iz sveta zabave: nekdanja supermanekenka Claudia Shiffer in popzvezdnica Shakira.

Odvetniki tako ene kot druge zanikajo, da bi se njihovi varovanki z ustanavljanjem podjetij v davčnih oazah skušali izogniti plačilu davkov. Odvetniki Claudie Schiffer so po poročanju Daily Maila zatrdili, da nekdanja manekenka davke redno plačuje v Veliki Britaniji, kjer živi z družino.

Odvetniki Claudie Schiffer zatrjujejo, da nima neporavnanih davčnih obveznosti. Foto: Reuters

Navedbe o domnevni utaji davkov zanikajo tudi odvetniki Shakire. Po poročanju Daily Maila so Pandorini dokumenti razkrili, da je pevka na Britanskih Deviških otokih odprla več podjetij, v katerih je skrivala svoje premoženje.

Na to so se že odzvali njeni odvetniki, ki trdijo, da je pevka vsa svoja podjetja v davčnih oazah prijavila pristojnim oblastem in da zaradi njih ni bila deležna nobenih davčnih ugodnosti.

Shakiro v Španiji že nekaj časa preiskujejo zaradi suma davčne utaje. Foto: Reuters

Popzvezdnici sicer v Španiji že nekaj časa grozi sojenje zaradi domnevne utaje davkov, državno tožilstvo ji očita, da se je v letih 2012, 2013 in 2014 neupravičeno izogibala plačevanju davkov v Španiji in državno davčno blagajno s tem oškodovala za 14,5 milijona evrov.

