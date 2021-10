Pandorini dokumenti razkrivajo bogastvo svetovnih voditeljev

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je v okviru projekta Pandorini dokumenti, ki obsega analizo milijone zaupnih dokumentov, začel razkrivati finančne skrivnosti številnih ljudi, tudi svetovnih voditeljev. V največji mednarodni novinarski preiskavi doslej so odkrili tudi skrivne posle Slovencev. Dokumenti razkrivajo lastnike podjetij, med katerimi so tudi slovenski športniki, podjetniki, osumljenci za gospodarsko-finančni kriminal in ubežniki pred slovenskimi sodišči.

Pandorina skrinjica je odprta, je razbrati iz naslovnic velikih svetovnih medijev. Več kot 600 novinarjev v 117 državah, tudi Sloveniji, je analiziralo 11,9 milijona datotek z e-sporočili, ustanovnimi papirji in drugo dokumentacijo, ki osvetljujejo skrivnosti davčnih oaz. Dokumenti razkrivajo skrivne posle in premoženje okoli 130 milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav, 35 sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter več kot 330 politikov in javnih funkcionarjev.

Pandorini dokumenti kažejo, "da imajo prav tisti, ki bi lahko naredili konec davčnim oazam, koristi od njih," je v intervjuju povedal direktor mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev Gerard Ryle.

V davčnih oazah skritih 10.000 milijard evrov premoženja

Dokumenti so "pobegnili" iz 14 registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo in upravljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje, pod drobnogled pa jih je vzel Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) skupaj z medijskimi partnerji, med njimi preiskovalnim portalom Oštro v Sloveniji, so sporočili iz Oštra.

Nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena Cherie, češki premier Andrej Babiš, jordanski kralj Abdulah II. so le nekatera izmed preiskovanih oseb. Preiskava ne omenja ruskega predsednika Vladimirja Putina, se pa omenjajo imena njegovih najbližjih sodelavcev, ki so kupovali nepremičnine v Monaku.

Na dan so prišli tudi posli ukrajinskega, kenijskega in ekvadorskega predsednika v davčnih oazah.

Po oceni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki jo povzema Oštro, je bilo lani v podjetjih iz davčnih oaz skritih vsaj nekaj manj kot 10.000 milijard evrov premoženja.

"Toda tako poslovanje pogosto pomeni, da se prihodki iz držav z visokimi davki preusmerijo v podjetja, ki v jurisdikcijah z nizkimi ali skorajda nikakršnimi davki obstajajo samo na papirju," so zapisali.

Pregledali devet tisoč dokumentov povezanih s Slovenci

Kot so pojasnili, so samo njihovi novinarji v večmesečni preiskavi pregledali več kot devet tisoč dokumentov, povezanih s Slovenci. Med njimi so elektronska korespondenca, dokazila o lastništvu, poslovni načrti in druga dokumentacija najmanj 40 podjetij z Britanskih Deviških otokov, Sejšelov, Cipra, iz Belizeja in drugih davčnih oaz.

Dokumenti razkrivajo lastnike podjetij, med katerimi so tudi slovenski športniki, podjetniki, osumljenci za gospodarsko-finančni kriminal in ubežniki pred slovenskimi sodišči. Nekatera podjetja so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja. Na Oštru bodo te zgodbe razkrivali v prihodnjih dneh, tednih in mesecih, so še napovedali.