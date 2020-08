Upokojena Šarapova razkriva, kako skrbi za vitko postavo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se je februarja letos Marija Šarapova poslovila od profesionalnega tenisa, ji je šport še vedno zelo blizu. Razkrila je, katere vadbe ima najraje in kako tudi po slovesu od profesionalne teniške kariere ostaja v zavidljivi formi.

Nekdanja prva teniška igralka sveta se že nekaj mesecev ne poti več na teniškem igrišču. Konec februarja letos je namreč sporočila, da se poslavlja od profesionalnega tenisa ter končuje svojo sicer nadvse bleščečo teniško kariero.

A to ne pomeni, da športna aktivnost ni več del njenega življenja. Vadba je še vedno nekaj, brez česar ne gre, je Marija Šarapova povedala za spletni portal Well + Good ter razkrila, kako tudi po upokojitvi skrbi za vitko postavo ter dobro psihično počutje. Njena skrivnost je v kombinaciji ur boksa in joge.

Upokojena teniška zvezda tudi po koncu profesionalne kariere ne miruje. Redni treningi so še vedno del njenega vsakdana. Foto: Gulliver/Getty Images

"Začela sem izvajati boks ena na ena na plaži. Je super kardiovadba z veliko nepričakovanimi gibi in všeč mi je osredotočenost, ki jo zahteva," je povedala za omenjeni portal. Dodala je, da se vadbe boksa loti vsaj trikrat tedensko, druge dni pa za lepe, dolge mišice ter gibljivost skrbi z vadbo, ki je po gibih na nek način blizu jogi.

"Poleg tega si nekajkrat tedensko privoščim tudi infrardečo savno. Ugotovila sem namreč, da mi pomaga ostati sveža."

Sodeč po objavah na njenem profilu na Instagramu pa se 33-letna teniška pogosto odpravi še na pohode v naravo. Pa tudi treningi za moč s pripomočki, kot so uteži in žoge, so redno na sporedu. Nekaj njenih vadb si lahko ogledate v priloženih videih.