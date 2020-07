Umrla je Kelly Preston, žena Johna Travolte

"12. julija zjutraj je po dveletni bitki z rakom na prsih umrla Kelly Preston, ljuba žena in mati," je medijem sporočila njena družina.

Sedeminpetdesetletna igralka o bolezni ni želela javno govoriti, so pojasnili.

Kelly Preston je bila od leta 1991 poročena z igralcem Johnom Travolto. V zakonu so se jima rodili trije otroci, danes 20-letna hči Ella in devetletni Benjamin. Njun sin Jett je umrl leta 2009, ko je imel 16 let.

Med najbolj znanimi filmi, v katerih je nastopila v svoji karieri, sta bila komedija Dvojčka z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Dannyjem DeVitom ter Jerry Maguire s Tomom Cruisom. Nastopila je tudi v videospotu za skladbo She Will Be Loved znane skupine Maroon 5.