Tom Hanks je med zahvalnim govorom na Globusih zajokal #video

Tom Hanks se lahko pohvali z zavidljivo kariero. Zaigral je v več kot 80 filmih, med katerimi se jih je kar nekaj zapisalo med večne klasike: Reševanje vojaka Ryana, Forrest Gump, Filadelfija, Čaka te pošta, Romanca v Seattlu ...

Za svoje delo je sinoči na 77. podelitvi zlatih globusov prejel prestižno nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo, česar se je tako razveselil, da se mu je med zahvalnim govorom večkrat zataknilo, vmes pa je tudi zajokal.

Čeprav je prehlajen, je govor začel suvereno, a se mu je kmalu zataknilo, ko se je začel zahvaljevati svoji ženi Riti Wilson in družini, ki ga je sinoči spremljala pri tem pomembnem trenutku v karieri.

Pregled hvalevredne kariere Toma Hanksa:

Tomov govor:

Ljubeč in spoštljiv Tom v solzah sprejel nagrado za življenjsko delo

"Blagoslovljen sem z družino, ki sedi pred mano. Z ženo, ki je fantastična v vseh pogledih in me je naučila, kaj je ljubezen. Petimi otroki, ki so pogumnejši, močnejši in modrejši kot njihov stari. Ljubeča skupina, ki me je prenašala po mesece in mesece v enem kosu. Če me ne bi, danes ne bi stal tukaj zgoraj. Ne morem vam povedati, koliko mi pomeni vaša ljubezen," je povedal svoji družini.

Tom ima s prvo ženo Samantho Lewes dva otroka, Colina in Elizabeth Ann, ter prav tako dva z drugo ženo Rito, Chesterja in Trumana. Ko je v nagovoru dejal pet otrok, je imel s tem v mislih svojo snaho, Colinovo ženo Samantho Bryant, ki je bila del njegovega spremstva na Globusih.

Tomova družina na sinočnjih Globusih, od leve proti desni: Samantha Bryant (snaha), Colin Hanks (sin), Rita Wilson (žena), Elizabeth Ann Hanks (hčerka), Chet Hanks (sin) in Truman Theodore Hanks (sin). Foto: Getty Images

Tomova družina na rdeči preprogi

Nato je izrazil spoštovanje svojim kolegom v zabavni industriji ter delil nasvet za vse, ki so tako ali drugače del šovbiznisa: "Biti točen je eno največjih in najbolj osvobajajočih dejanj, ki si ga lahko daste v filmu."

Ob tem je razložil: "Tistim ljudem s slušalkami v ušesih ni treba trkati na vaša vrata, češ da so pripravljeni na vas." Dodal je, da je kljub zvezdniškemu statusu pomembno biti točen in spoštljiv do drugih.

To bi lahko sinoči letelo na Beyoncé in Jay-Z-ja, ki sta na prireditev zamudila kar eno uro, svojo ignoranco pa sta pokazala tudi s tem, da sta s seboj prinesla svojo pijačo. To je nosil njun varnostnik.

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They're waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g — Amy Kaufman (@AmyKinLA) January 6, 2020

