Tjaša Perko o življenju med epidemijo: Za šport ni karantene! #video

Tjaša in Rok Perko sta strastna športnika. Tudi odkar sta mama in oče dvema fantoma, je fizična aktivnost njuna stalnica. Tako tudi v času epidemije bolezni covid-19, ko so bili v izolaciji in je bilo treba poleg skrbi za gospodinjstvo poskrbeti še za šolanje na domu, športa niso opustili.

Šolanje na domu brez težav

Družina Perko je nadvse aktivna družina, dolgčasa in poležavanja na kavču skoraj ne poznajo, pove Tjaša Perko. Tako so bili tudi tedni izolacije pravzaprav zelo pestri. Tjaša je poleg kuhanja in skrbi za gospodinjstvo med tednom poučevala starejšega sina Oskarja, ki obiskuje drugi razred, ter seveda občasno skrbela tudi za animacijo in igro mlajšega Izaka Svaruna.

"Sicer sem zagovornica tega, da otrok za šolo dela sam, ampak vseeno sediš zraven in malo bediš nad procesom oziroma se trudiš najboljše nadomestiti učitelja, kadar je treba kaj razložiti in pomagati," je o šolanju doma povedala Tjaša. Ter v smehu dodala, da čeprav ji ni bilo težko stopiti v čevlje pedagoga, pozdravlja vrnitev otrok v vrtce in šole. "Ne glede na vse pa je bilo seveda na trenutke tudi malce naporno predvsem za mojo glavo. In se potihoma malo veselim šole in vrtca, da starši končno prav poprimemo nazaj za svoje delo in da bomo spet imeli malo tišine v ušesih."

Tjaša pravi, da jo vadba osrečuje in napolni z energijo. Foto: osebni arhiv

"Za šport ni karantene"

V vsakdan družne Perko obvezno spada šport in temu so ostali zvesti tudi v preteklih tednih. "Karantena ali ne, šport je vedno. Za šport ne obstaja karantena. Mi brez športa ne preživimo niti enega dneva," pravi Tjaša. Tako se je družina znotraj občine odpravila na kakšen bližji hrib ali so se s kolesi vozili spuščali po gozdovih in preskakovali korenine. Sinova prav tako kot starši obožujeta malo bolj adrenalinske vožnje s kolesom, tako da pogosto vozita ne le po progah za downill, temveč tudi za bmx.

"Rok je veliko na gorskem kolesu, po mojem mnenju ga spominja na smuk, le da namesto ob kolih na snežni progi zdaj vozi ob drevesih. Ukvarja se tudi z vadbo crossfit, ki jo je med izolacijo izvajal sam doma. Jaz pa se ukvarjam s tekom in jogo, prej sem obiskovala ure vadbe bodyattack, zdaj sem delala treninge sama doma. Zadnje čase pa vozim motokros in tudi to je zelo velik trening," o njihovih aktivnostih pove temnolasa Primorka.

Kadar je le mogoče, Tjaša in Rok trenirata skupaj, saj so njuni skupni treningi nadvse zabavni. Foto: osebni arhiv

Šport napolni z energijo in osrečuje

Rutine z Rokom ne marata, zato so tudi njihova športna udejstvovanja tako raznolika. Pomembno je le, da uživajo in se imajo lepo. Tudi ko gre za njuno vadbo, se ne obremenjujeta se s tem, kolikokrat trenirata in kaj trenirata.

Na vprašanje, kako pri vseh obveznostih sploh najde čas zase, pa odgovori, da če te nekaj osrečuje in napolni z energijo, vedno nekako najdeš čas za to. Nasvet za tiste, ki so se že malce polenili in ne vedo, kako začeti, pa bi vseeno želeli začeti spet bolj aktivno živeti, pa je: zbrcaj se v zadnjico in začni.

"Če vprašate mene, sta prva na seznamu volja in zagon. Jaz sem veliko let preživela brez Roka in babic v bližini, pa sem vseeno ostajala aktivna. Enega otroka sem dala v voziček, drugega na kolo, pa smo tekli, pa tekli in tekli. Seveda pa je treba obvezno kaj narediti tudi le zase, da se malo umakneš od vsega, si sam s sabo, se napolniš z novo energijo. Šport te res napolni kot baterijo in ti da zagon. Med fizično aktivnostjo se sproščajo hormoni sreče in od tega občutka postaneš kar nekako odvisen," meni Tjaša.

In dodaja: "Občutek po treningu, pa naj bodo to tek, razne vodene vadbe, fitnesi, karkoli, te sprosti. Odžene napetost, zbudi mišice in ti nariše nasmeh na obraz, ker se sprošča hormon sreče in od tega hormona postaneš odvisen, to je nekaj najboljšega."

Družina Perko med drugim obožuje malo bolj adrenalinsko kolesarjenje. Foto: osebni arhiv