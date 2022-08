Tereza Poljanič: Razkrila odlično dejo, kako se izognit sladkarijam #video

Katera hrana precenjena in katera podcenjena, presenetila vas bo s svojo neobičajno nočno razvado, razkrila simpatičen jutranji ritual in dala dobro idejo, kako se izogniti sladkarijam. Pa tudi o tem, zakaj si je kot otrok želela postati Julija Roberts in kaj najraje počne, ko ni za štedilnikom. O vsem tem v Trendičveku s simpatično voditeljico Terezo Poljanič.

Foto: Ana Kovač

Vse se je začelo z blogom in hobijem, ki sta nato prerasla v ljubezen do zdrave prehrane in v njen vsakdan. Njen ustvarjalni prostor je namreč kuhinja, kjer redno vihti kuhalnico, preizkuša nove recepte in zanimive sestavine za hranljive in okusne obroke.

Foto: Ana Kovač

Terezo Poljanič poznamo kot simpatično televizijsko voditeljico, avtorico knjig, podjetnico, popotnico in še kaj. Življenje jo je vodilo tudi po različnih poteh raznolikih dežel, saj so njena velika strast potovanja. Do nedavnega je živela na Novi Zelandiji, pred kratkim pa se je vrnila nazaj domov v Slovenijo.

Foto: Ana Kovač

»Sem tip osebe, ki medtem ko jé zdrav zajtrk že sanjari o kosilu, in medtem, ko pripravlja večerjo že razmišlja, katero sladico bo ustvarila kasneje,« pravi Tereza. Njena velika ljubezen pa je tudi meditacija, prav tako je učiteljica joge.

Foto: Ana Kovač

Zgovorno in vedno nasmejano Terezo smo ujeli v našem Trendičveku. V njem je med drugim razkrila katera hrana precenjena in katera podcenjena, presenetila vas bo s svojo neobičajno nočno razvado, razkrila simpatičen jutranji ritual in dala dobro idejo, kako se izogniti sladkarijam. Pa tudi o tem, zakaj si je kot otrok želela postati Julija Roberts in kaj najraje počne, ko ni za štedilnikom.