Tarantino obiskal izraelske vojake

Filmski režiser Quentin Tarantino se je ustavil v izraelskem vojaškem oporišču in vojakom z obiskom poskušal dvigniti moralo ter jim izrazil podporo v vojni med Izraelom in Palestino.

60-letni legendarni filmski režiser Quentin Tarantino je obiskal izraelsko oporišče v južnem Izraelu, da bi dvignil moralo izraelske vojske. Fotografijo režiserja z vojaki je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, delil profil Israel War Room. Režiserja so sicer opazili med pogovorom z oboževalci, kar je razvidno z več videoposnetkov, ki so jih delili na družbenih omrežjih.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Tarantino je z Izraelom povezan tudi zasebno, saj v Tel Avivu živi z ženo Daniello Pick, s katero sta se spoznala prav v Izraelu leta 2009, ko je promoviral svoj film Neslavne barabe, poroča People. 39-letna Pickova je pevka, par pa se je poročil novembra 2018. Prvega sina Lea sta dobila februarja 2020, julija 2022 pa sta se razveselila še rojstva hčerke.

Vojna med Izraelom in Palestino izbruhnila oktobra

Izrael je v vojni s Palestino od 7. oktobra, ko je palestinsko vojaško gibanje Hamas, ki nadzoruje Gazo, presenetljivo napadla južni del Izraela. Prvotni napad je zahteval na stotine mrtvih civilistov in vojakov, približno 200 do 250 ljudi pa so zajeli kot talce.

Samo v torek je bilo v domnevnem v izraelskem napadu na bolnišnico v Gazi ubitih več sto ljudi. Skrajno palestinsko gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, je za napad obtožilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Tudi ta je zanikala vpletenost, za napad pa obtožilo Izrael.

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je napad obsodil kot povsem nesprejemljiv in pozval h kaznovanju odgovornih. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi.

