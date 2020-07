Tako so se po dolgem času zabavali slovenski estradniki #video

Končno smo dočakali večji družabni dogodek. Zajčjo dobravo so zavzeli klobuki in slovenski estradniki, saj je bil tam tradicionalni Piknik pod klobuki.

Dogodek pa ni bil nekaj posebnega le zaradi nove lokacije, saj je bil zadnja leta na Smledniku, pač pa tudi zato, ker gre za prvi večji dogodek, na katerem so se družili znani Slovenci. Na tradicionalnem pikniku so pokrivala nosili tudi tisti, ki se jim običajno raje ognejo.

Kdo je imel najboljši klobuk?

Ženski del je postregel z nekaj zanimivimi kreacijami, medtem ko so bili moški predstavniki pri izbiri klobukov skromnejši, saj so večinoma nosili slamnata pokrivala. Za glasbo so med drugim poskrbeli Natalija Verboten, Zvita feltna in Domen Kumer, nastopajočim pa se je na odru spontano pridružila tudi Špela Grošelj in poskrbela za žur.

Za najboljše klobuke so bili tokrat nagrajeni antropologinja, publicistka in filantropinja dr. Jerca Legan Cvikl, pevec Žiga Lakner in hčerkica našega smučarskega skakalca Jerneja Damjana, Niki.

"Končno se bo nekaj začelo dogajati. Doma smo postorili že vse, kar se je dalo, od pospravljanja in prenove stanovanja do urejanja vrtičkov," so se strinjali naši estradniki, med katerimi so bili med drugimi radijec Denis Avdić, glasbenik in producent Jože Potrebuješ, osebna trenerja Jan Kovačič in Nataša Gorenc, voditeljica Danica Lovenjak, pevec Damjan Murko, glasbenik Alex Volasko in marketinški poznavalec Filip Pesek.