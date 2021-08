Sting razkril, kako so ga ogoljufali

Znani britanski glasbenik Sting je že od leta 1999 lastnik velikega posestva iz 16. stoletja v osrčju Toskane, poroča Daily Telegraph. Pevec z ženo Trudy Styler tam proizvaja vrhunska vina, pred kratkim pa je razkril, da so bili njegovi začetki v Italiji polni presenečenj.

Sting, ki je odraščal v delavski družini, se ob nakupu posestva ni spoznal na vina. Nekdanji lastnik 365 hektarjev velikega zemljišča je zvezdniku ponudil "eno najbolj cenjenih italijanskih vin", ki ga je predstavil kot svoje. Pevec je šele po nakupu ugotovil, da vino s posestva ni prav nič posebnega.

Britanski zvezdnik se nekoč ni spoznal na vina. Foto: Guliverimage

"Nepremičnina nama je bila zelo všeč, čeprav je bila v ruševinah," se dogodka spominja priljubljeni pevec. "Lastnik me je vprašal, ali želim okusiti vino, pridelano na posestvu. Bilo je odlično, zato me je prepričal, da sem kupil tudi vinograde. Šele kasneje sem spoznal, da nama ni ponudil svoje vina, temveč barolo, ki velja za eno najboljših italijanskih vin," je razkril za italijansko revijo Sette.

"Na posestvu so naju obiskali družina in prijatelji," je nadaljeval 69-letni zvezdnik. "Ko sva jim postregla z vinom s posestva, sem videl enega od gostov, kako je vino iz kozarca zlil v gredo," je priznal Sting in pojasnil, da se je takrat odločil, da bo v svojih vinogradih začel pridelovati kakovostno toskansko vino.

Z vinom dosegel neverjeten uspeh

Trdo delo pevca v preteklih letih se je obrestovalo. Leta 2016 je bilo eno izmed njegovih vin, rdeče vino Sister Moon, poimenovano po pesmi, uvrščeno na seznam stotih najboljših vin v Italiji.

Pevec z ženo prideluje vina, ki žanjejo uspehe. Foto: Guliverimage

Druga vina, ki sta jih pridelala skupaj z ženo, sta poimenovala When We Dance (Ko plešemo, op. p.), Message in a Bottle (Sporočilo v steklenici, op. p.) in Baci Sulla Bocca (Poljubi na ustnicah, op. p.).

"Nihče iz moje družbe ni pil vina. Videli smo ga le v filmih," je pojasnil slavni glasbenik in povedal, da so pili le pivo, česar si zdaj ne more več predstavljati. Poleg vina danes na posestvu pridelujejo med in olivno olje.