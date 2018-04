Sta televizijca skrivaj skočila v zakon? #foto

Pred nekaj meseci sta televizijski voditelj Mirko Mayer in njegova izvoljenka, novinarka Kaja Flisar, presenetila z novico, da sta se po dveh letih zveze zaročila. Zadnja dva tedna sta se potepala po vroči Kubi in nekaj utrinkov delila tudi na družbenih omrežjih. Sta se skrivaj poročila in na karibski otok pobegnila na medene tedne?

Zaljubljenca v smehu odgovorita, da nikakor ne, kajti večne zvestobe si ne nameravata obljubiti na skrivaj. "Ko bo prišel na vrsto ta za naju poseben dan, želiva imeti ob sebi družino in prijatelje in narediti tudi dober žur, ne pa izpeljati poroke na skrivaj," povesta in dodajata, da datuma, ko se bosta sprehodila do oltarja, še vedno nista izbrala, prav tako ne lokacije poroke.

"Kuba je že od nekdaj bila najina želja, ker je mešanica eksotičnih plaž in bogate kulture," je povedala Kaja. Foto: osebni arhiv Za potovanje na Kubo sta se odločila, ker sicer večino dni preživljata v službi in sta potrebovala nekaj časa samo zase. "Tudi letos sva si želela čim prej priklicati poletje, zato sva se odločila za potovanje na Kubo. Kuba je že od nekdaj bila najina želja, ker je mešanica eksotičnih plaž in bogate kulture. Kot novinarja naju je zanimala ta drugačnost zaprtega sveta, ki je obstal nekje v 60. letih prejšnjega stoletja, kot turista pa sva seveda komaj čakala sončenje na peščenih plažah in kopanje v sinje modrem morju," pove Kaja.

V dveh tednih sta obiskala štiri kraje: Havano, Vinales, Varadero in Trinidad, od katerih ju je najbolj navdušil Vinales. "To je majhno, podeželsko mesto s polno barvnih hišk in majhnih lokalov. Najboljša doživetja so bila jahanje konjev skozi njihovo krasno pokrajino, ogled izdelovanja cigar, okušanje ruma in kosilo sredi botaničnega vrta," se spominja Kaja in razkriva, da je bilo popotovanje po Kubi tudi polno zabavnih prigod.

Obiskala sta štiri mesta, veliko časa pa preživela tudi na rajskih plažah Kube. Foto: osebni arhiv Tako jima je na primer že prvi dan zmanjkalo vode, kar v treh krajih se jima je pokvarilo stranišče, nekega večera pa jima je v sobo družbo prišel delat kuščar. "Pretaknila sva vsako stvar in vsako omarico, ampak ga nisva našla ... Seveda sva tisto noč zelo slabo spala, saj naju je bilo strah, da nama ne bi zlezel v posteljo," razkriva Kaja. Mirko pa dodaja, da je bilo še posebej zanimivo tudi komuniciranje z domačini: "Na Kubi večinoma govorijo samo špansko. Ker najina španščina bolj ali manj sestoji iz 'ola, buenos dias in un, dos, tres', sva se v večini sporazumevala s kretnjami in trenirala najine veščine pantomime. Ampak na koncu se nam je vedno uspelo vse dogovoriti."

Še več utrinkov z njunega potovanja po Kubi si lahko ogledate tudi v spodnji fotogaleriji.