Sta hotela zakonca Trump s to fotografijo res prelisičiti javnost?

Melania Trump je na svojem uradnem profilu na Twitterju pred nekaj dnevi objavila fotografijo z Donaldom, na kateri pozirata v praznično okrašeni Beli hiši v ujemajočih se opravah – črnem smokingu.

Ob objavi je uporabnikom Twitterja zaželela vesel božič ter zapisala, da je fotografijo 10. decembra posnela fotografinja Andrea Hanks.

A uporabniki družbenih omrežij ter poznavalci programov za obdelovanje fotografij so hitro začeli dvomiti o pristnosti zadnje božične fotografije zakoncev Trump v Beli hiši, saj so kmalu izbrskali fotografije iz preteklosti, na katerih je ameriški predsednik poziral v enaki pozi in smokingu.

"So Donalda izrezali iz fotografije s tega sestanka?" se je ob tem spraševal uporabnik @FrankVerderosa. Za primerjavo je objavil fotografijo iz lanskega leta, na kateri je Trump videti identično, le da je ob njem princ Charles.

Čudni tudi Melanijini lasje in Donaldov pogled

Zmotil pa jih ni le Donald, temveč tudi Melania, ki so jo izdali njeni lasje oziroma način, kako jih je nekdo po njihovih predvidevanjih obrezal za potrebe nove fotografije.

"Videti je, da sta s fotomontažo zlepljena skupaj ... zakaj on ne gleda v objektiv?" pa se je še spraševala uporabnica @sjlstwit.

To je bil sicer zadnji božični portret Trumpovih, preden se bosta konec januarja v Belo hišo preselila zakonca Biden.

