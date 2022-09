Bogatašinja šokirala s svojim resničnim videzom. "V živo ni videti tako." #foto

Njeni sledilci so opazili, da se je Jocelyne na fotografijah preveč "uredila" in da v živo ni videti niti približno tako. "Joj, kakšen fotošop," so komentirali njeni sledilci.

Ker je bila na javni prireditvi, pa so jo fotografirali tudi fotografi. Razlika med fotografijami z rdeče preproge in tistimi na Instagramu je več kot očitna.

'Catwoman' Jocelyn Wildenstein, 82, shares another HEAVILY-filtered post as she poses with Bella Hadid https://t.co/ffmm5W0ySf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2022

Plastične operacije zanika

Pred nekaj leti je v intervjuju za Daily Mail sicer zanikala, da je bila na kakršnikoli plastični operaciji. Njen partner Lloyd Klein je takrat celo dejal, da je Jocelyn ves čas videti enako in da "na svojem obrazu ni nikoli spremenila ničesar".

Ko so Jocelyne neposredno vprašali, ali je bila deležna karkšnihkoli lepotnih popravkov, je odgovorila, da ne. "Poglejmo moje stare slike. Seveda sem bila takrat lepša. Ko smo mladi, obstaja določena svežina, ki jo z leti izgubimo, vendar na slikah še vedno vidite iste oči, visoka lica in enak nos," je pojasnila.

Jocelyne je sicer zaslovela v 90. letih po ločitvi od francoskega milijarderja in trgovca z umetninami Aleca Wildensteina.

Jocelyn Wildenstein in njen partner Lloyd Klein Foto: Guliverimage