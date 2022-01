Srbski mediji o naši pevki: Ne potrebuje fotošopa

Slovenska pevka Senidah, ki je v zadnjih letih postala ena največjih glasbenih zvezdnic na področju nekdanje Jugoslavije, se je sredi zime odločila za oddih v toplih krajih, od koder se zdaj z vročimi objavami oglaša na Instagramu.

"Življenje je boljše pod palmami," je zapisala ob fotografiji s plaže in sledilce navdušila s svojimi oblinami.

Mnogi so jo pohvalili, da fotografij ni obdelala in da na njih ne nosi močnih ličil, temu pa so pritrdili tudi srbski mediji. "Senidah ponosno pokazala, kako je videti v kopalkah," so denimo zapisali v srbskem tabloidu Telegraf. "Ona fotošopa ne potrebuje."

Preberite še: