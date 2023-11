Snoop Dogg s pretkano marketinško potezo ukanil javnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nekaj dnevi je raper Snoop Dogg z objavo na družbenih omrežjih poskrbel za val začudenja, ko je napovedal, da je kot sicer strasten kadilec marihuane prenehal kaditi. Zdaj je tudi znano, zakaj se je slavni raper odločil za to potezo, in več kot očitno za njegovo odločitvijo ni stal zdravnik v skrbi za njegovo zdravje, ampak je šlo le za pretkano marketinško potezo.

Svetovno znani raper Snoop Dogg je pred dnevi objavil fotografijo, ob kateri je zapisal, da bo prenehal s kajenjem, predvsem marihuane, ki je sicer njegov zaščitni znak. "Po dolgem premisleku in pogovoru z družino sem se odločil, da neham kaditi. Prosim, spoštujte mojo zasebnost," je takrat zapisal v objavi in jo kasneje tudi izbrisal. Številni so bili že ob njegovi prvi objavi o prenehanju kajenja skeptični, saj bi se raper lahko s tovrstno odločitvijo odpovedal tudi svoji dobičkonosni blagovni znamki.

Zvezdnik je s potezo dvignil veliko prahu, a več kot očitno se dvema stvarema vendarle ne bo odpovedal: marihuani in rapu. Foto: Guliverimage

Zdaj je s svojo novo objavo sledilcem in oboževalcem pokazal, da je šlo pri vsem skupaj le za marketinški trik. Objavil je videoposnetek, v katerem promovira kurišča, imenovana Solo Stove, ki pri svojem gorenju ne proizvajajo dima.

"Končal sem s kajenjem. Zdaj bom brezdimen."

"Končal sem s kajenjem. Zdaj bom brezdimen," je zapisal ob posnetku, s katerim je predstavil omenjeni produkt podjetja Solo Stove. "Imam obvestilo. Odpovedujem se kajenju. Vem, kaj si mislite: 'Snoop, kajenje je nekako tvoja stvar.' Ampak jaz sem končal s tem. Končal sem s kašljanjem in tem, da moja oblačila smrdijo po lepljivem vonju," je v oglasnem sporočilu še povedal raper in si na omenjenem produktu spekel penico za pečenje.

Nekateri so bili nanj jezni, spet drugi so glasbenikovo marketinško potezo pohvalili. "Ustavil si ves prekleti planet zaradi marketinške strategije," je zapisal le eden od ne najbolj navdušenih komentatorjev, drugi so bili nad njegovo genialno izpeljano marketinško potezo navdušeni.

Več kot očitno se 52-letni raper ni odpovedal kajenju in bo še naprej kadil marihuano.

