Drakov sin nadaljuje očetovo zapuščino: izdal je svojo pesem

Adonis je z očetom Drakom nastopil v njegovem novem singlu 8 AM in Charlotte, zdaj pa je izdal tudi svoj glasbeni prvenec My man freestyle. Foto: Profimedia

Šestletni Adonis je pred kratkim že opozoril nase v uvodu pesmi Daylight z Drakovega zadnjega albuma For All the Dogs, v kateri odrapa del, poroča Rolling Stone. Drakov edinec se sicer redno pojavlja v očetovih projektih. Adonis se je tako med drugim pojavi tudi v njegovem singlu 8 AM in Charlotte.

Novo pesem z naslovom My man freestyle je Adonis dopolnil z videoizdelkom, v katerem sodelujejo tudi njegovi prijatelji, s katerimi igra košarko. V videospotu se pojavi tudi njegov oče Drake, mladi Adonis pa med rapanjem nagovori soigralce, da morajo trenirati in se gibati, da bodo postali še boljši v košarkarskih prvinah.

"Vse najboljše, sin moj," je v objavi na Instagramu novo pesem napovedal Drake, ki bo prihodnji teden praznoval 37. rojstni dan. V začetku oktobra je Drake izdal svoj osmi studijski album, ki ga je naslovil For all the dogs.

Drake ima sina Adonisa s 34-letno francosko umetnico Sophie Brussaux, ki je pretekli teden za rojstni dan z objavo v francoščini voščila svojemu edincu: "Srečen rojstni dan mojemu najljubšemu človeku, ki sem ga soustvarila že pred šestimi leti. Bog te blagoslovi, moj sin."