Smučarski as Bode Miller že osmič postal očka

"Tukaj je," je veselo novico o novem družinskem članu na Instagramu sporočila Millerjeva žena Morgan. Novorojenka naj bi se rodila na njihovem domačem posestvu v Kaliforniji, o njenem imenu pa se par še vedno odloča. "Popolna je in njeno rojstvo je popolni način, da skleneva večanje svoje družine. Naša srca so polna," so ponosni starši zapisali v izjavi za javnost.

Za nekdanjega alpskega smučarja in odbojkarico je to že šesti skupni otrok, Bode pa ima iz prejšnjih dveh zvez še dva otroka. "Bode mi je dan po njenem rojstvu dejal, da ni bil še nikoli v življenju tako srečen," je povedala Morgan.

Deklica tako sledi svojim petim bratom in sestram: šestletnemu Nashu, štiriletnemu Eastonu ter dvojčkoma Asherju in Akselu, ki sta dopolnila dve leti. Med njimi je bila tudi deklica Emeline, ki pa je leta 2018 utonila v domačem bazenu.

