Slovenski glasbenik presenetil z novim videzom

Domen Kumer je kar dvakrat slavil na festivalu Melodije morja in sonca – leta 2005 s pesmijo Do Portoroža in leta 2006 s pesmijo Banana. Foto: Ana Kovač

"Evo mene v pink barvi. Sicer je trajalo dva dneva, da sem se opogumil pokazati s takšno frizuro, mislim pa, da bo še kar trajalo, da se bom jaz privadil na to. Vse je enkrat treba poskusiti v življenju, tako da, Špela (Grošelj, op. p.), hvala ti, da si me prepričala v to," je povedal v posnetku, ki ga je delil s svojimi sledilci na Instagramu.

"Če imaš takšne prijatelje, sovražnikov ne rabiš," je še zapisal.

Izzvala ga je Špela Grošelj

Šlo je namreč za izziv s prijateljico in glasbeno kolegico, s katero tudi večkrat sodelujeta, Špelo Grošelj. Ta ga je namreč izzvala, da si pobarva lase, njegovi sledilci pa so glasovali, na kakšno barvo. Izbirali so med rožnato, blond in mint. Zmagala je rožnata barva.

Mariborčan Domen Kumer, ki je kar dvakrat slavil na festivalu Melodije morja in sonca – leta 2005 s pesmijo Do Portoroža in leta 2006 s pesmijo Banana –, je pred kratkim s skupino Skater izdal novo pesem z naslovom Lizika.