Slovenskega igralca v ZDA prijeli zaradi kraje spodnjega perila

Igralca in manekena Jurija Bradača so v Kaliforniji aretirali zaradi kraje v nakupovalnem središču.

Jurij Bradač oziroma Yuri Bradac, kot se je poimenoval za mednarodni trg, je največji uspeh kariere dosegel, ko je nastopil v videospotu Lady Gaga za pesem Bad Romance.

Zdaj pa se je v medijih znašel zaradi popolnoma drugačnega razloga - v San Fernando Valleyju so ga namreč v začetku maja aretirali zaradi kraje v trgovini, poroča ameriški spletni tabloid TMZ. Prijeli so ga, ko je odhajal iz nakupovalnega središča v San Fernando Valleyu, pri njem pa so našli hlačne nogavice in dva kosa spodnjega perila v skupni vrednosti okoli 90 evrov.

Ob aretaciji so še ugotovili, da ni kradel le oblačil, ampak je izmaknil tudi parfum Victoria's Secret, še poroča TMZ.

Bradač je za omenjeni spletni portal izjavil, da ni šlo za krajo, ampak je s perilom iz trgovine stopil, da bi našel svojo ženo. Dejal je še, da omenjenih kosov perila zagotovo ne bi držal v roki in vsem na očeh, če bi jih nameraval ukrasti.

To sicer ni prvi primer, da je Bradač v ZDA prišel navzkriž z zakonom: