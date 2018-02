Slovenska pevka spregovorila o svojem velikem strahu #video

Regina ne verjame v reči, kot je vedeževanje, a ko se je pred enim od potovanj znašla v stiski, je najprej pomislila prav na vedeževalko. "Dvignila sem telefon in poklicala vedeževalko. Ko mi je zagotovila, da bom preživela polet in da ne vidi, da se mi bo zgodilo karkoli slabega, sem nekako bolj pomirjena odšla na letalo," se spominja pevka.

Strah je prisoten že od nekdaj

Nikoli ni imela slabe izkušnje z letenjem, pa vendar je strah prisoten prav vsakokrat, ko leti. Z leti je postala malce vraževerna in že tedne pred poletom začela iskati slabe znake. "Jaz recimo ne maram številke sedem. In če se ta številka pojavi pri meni na karti, je takoj že panika … Pa potem sem že razmišljala, ali se mi je kdaj kaj neobičajnega zgodilo s kakšnim kovčkom, ki sem ga vzela na potovanje. Če se mi je, tega kovčka nikakor nisem hotela vzeti s sabo," še razkrije.

Pred enim od družinskih potovanj jo je v paniko spravil sin, ki je bil takrat še majhen. Ko so čakali na letališču in skozi okno gledali letala, ji je povedal, da ima doma tudi on videoigrico, v kateri vozi letala. "In ko sem ga vprašala, kako mu je šlo, mi je odgovoril: 'Ja, bum, dol smo takole padli.' Takrat je bilo konec z mano. Zajela me je takšna panika, da se ne da povedati," se spominja Regina.

Regina se zdaj na potovanje z letalom pripravi drugače kot pred leti. Na letalo odide spočita in naspana, med poletom pa se skuša zamotiti s križankami. Foto: osebni arhiv

Pa vendar je ugotovila, da ji občutke tesnobe in nelagodja vsaj malo ublaži to, da se na potovanje dobro pripravi: "Že na letališče skušam iti čim manj živčna, v dnevih pred tem skušam nekako pregnati vse skrbi, ki jih imam – ne le tiste, povezane z letenjem. Pomaga mi tudi to, da grem na letalo dobro naspana oziroma spočita in da na letalu sedim spredaj, blizu pilota. To mi namreč daje vsaj manjši občutek nadzora." Poleg tega se trudi med poletom zamotiti s kakšno križanko ali knjigo. Vsekakor ne razmišlja o vseh mogočih črnih scenarijih.