Slovenska pevka in voditeljica bo drugič postala mamica

Novico, da pričakuje svojega drugega otroka, je razkrila na praznovanju 27. rojstnega dne radia Veseljak.

Moža je spoznala na avdiciji za pevko skupine Zaka' pa ne.

"Lahko rečem, da bomo v jeseni dobili novega Veseljačka, novega člana skupine Zaka' pa ne, ker bom jaz drugič postala mamica. In to se je zgodilo v času Veseljaka, to sem želela povedati," je med gostovanjem v oddaji Židan popoldan razkrila pevka, voditeljica in producentka, ki smo jo pred leti spremljali tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Svojega moža Gašperja Jazbinška, s katerim sta v zvezi že več kot 15 let, je Ljubica spoznala na avdiciji za pevko skupine Zaka' pa ne. Razmerje se je sicer začelo kasneje, skupaj pa imata osemletnega sina Jakoba.

