Slavni raper zaradi možganske anevrizme pristal v bolnišnici #video

Dr. Dre je imel veliko srečo, saj so zdravniki še prav čas prestregli možgansko anevrizmo – zamašeno žilo v glavi, ki bi lahko vsak hip počila in povzročila hude možganske krvavitve, nenazadnje tudi smrt.

Zaradi suma na možgansko anevrizmo so ga namreč sprejeli v losangeleško bolnišnico Cedars Sinai in ga nekaj časa zadržali tudi na enoti intenzivne terapije. Slavnemu raperju in producentu so uspeli pomagati in njegovo stanje je zdaj stabilno, poročanje portalov TMZ in The Los Angeles Times povzema Huffington Post.

Stanje Dr. Dreja je stabilno. Foto: Reuters

Kmalu za tem, ko je novica o možganski anevrizmi zaokrožila po tujih medijih, se je oboževalcem na svojem profilu na Instagramu oglasil tudi 55-letni zvezdnik.

"Hvala moji družini, prijateljem in oboževalcem za vso pozornost in dobre želje. Dobro mi gre in deležen sem odlične obravnave zdravniške ekipe. Kmalu bom zapustil bolnišnico in se vrnil domov," je zapisal in dodal, da si vso odlično osebje v bolnišnici Cedar Sinai zasluži velik poklon in vso ljubezen.