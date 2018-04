Pevec Parnega valjka po kapi okreva, prepovedali so mu cigarete in kavo

Foto: Mediaspeed

"Dobro sem, prepričan sem, da bo vse v redu," je za hrvaški časopis Jutarnji list povedal Aki Rahimovski, ki so ga po blažji možganski kapi že odpustili iz bolnišnice in okreva doma.

"Vem, da so se vsi prestrašili, ko so slišali, kaj se je zgodilo," je še dejal 62-letni pevec. "Zdaj moram počivati in ubogati zdravnike."

Manj cigaret in kave, več sadja in zelenjave

Zdravniki pa so mu naročili predvsem, da mora temeljito spremeniti življenjski slog, je za Jutarnji list povedal menedžer skupine Parni valjak Dino Bahtijarević. "Svetovali so mu, naj takoj preneha kaditi in piti kavo, v prehrano pa mora uvesti čim več sadja in zelenjave."

"Lahko normalno govori in hodi, a smo se odločili povleči 'ročno' in do nadaljnjega odpovedali vse koncerte," je še dejal menedžer skupine in dodal, da Rahimovskega čaka še nekaj pregledov, saj se želijo zdravniki prepričati, da je zunaj nevarnosti.