Pevec skupine Parni valjak doživel možgansko kap

Priljubljena hrvaška glasbena skupina je sporočila, da so do nadaljnjega odpovedali vse koncerte, ker je njihov frontman Aki Rahimovski doživel lažjo možgansko kap.

Rahimovski s skupino Parni valjak marca letos v Kranjski Gori Foto: Mediaspeed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na žalost moramo do nadaljnjega odpovedati vse koncerte. Aki Rahimovski je doživel lažjo možgansko kap in čeprav se že zdaj počuti bolje, bo moral za nekaj časa izpreči in se osredotočiti na svoje okrevanje," je skupina sporočila na svojem uradnem profilu na Facebooku.

"Svoj posel jemljemo zelo resno in neradi razočaramo na tisoče vas, ki ste se veselili prihajajočih koncertov, vendar pa je Akijevo zdravje zdaj na prvem mestu," so še zapisali.

Danes 62-letni Rahimovski se je rodil v Nišu v Srbiji, odraščal pa je v Skopju v Makedoniji. V skupini Parni valjak poje vse od njene ustanovitve leta 1975.