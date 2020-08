Slavni bosanski igralec prebolel covid-19: Prestal sem pravi pekel

Emir Hadžihafizbegović je za hrvaške medije delil svojo izkušnjo z novim koronavirusom, ki ga je preboleval dva tedna. "Neverjetno, kaj se mi je dogajalo v tem času. Prestal sem pravi pekel," je dejal.

Hadžihafizbegović je diabetik in je sicer spadal v rizično skupino, samoizolacijo pa je po pozitivnem testu preživljal na svojem počitniškem domu v Mostarju, kjer se je izogibal vsem stikom z drugimi ljudmi.

Na vprašanje, kje se je okužil, odgovarja: "Ne vem, resnično ne vem. Ugotoviti, kje sem se okužil, je kot iskanje igle v kupu sena," je dejal in koronavirus primerjal s pošastjo.

Na testiranje je šel, ko je zaznal tipične simptome, izgubo vonja in okusa. Prve tri dni se je počutil dobro, nato pa je nastopil še suhi kašelj, težko dihanje in težave s pljuči.

Za vlogo v filmu Takva su pravila je leta 2014 prejel nagrado beneškega filmskega festivala. Foto: Getty Images

"To je bilo kot izganjanje hudiča"

Priporočili so mu odhod v bolnišnico, a 58-letni igralec tega ni hotel. "Rekel sem jim, da sem v samoizolaciji. Preživel sem zahvaljujoč bogu, zdravnikom in dobrim ljudem, ki so mi pomagali." Najhuje se je počutil, ko je težko dihal, imel povišano telesno temperaturo in bil povsem izčrpan, se spominja. "Imel sem občutek, kot da se mi kosti ločujejo od mišic."

Dodal je, da so ga boleli celo lasje, vendar pravi, da ne gre za tipično bolečino. "Občutek imate, kot da je celo telo ena modrica in kjerkoli se dotaknete, boli." Ob tem je še dodal, da bolezen covid-19 nikakor ni kot gripa ter da "nima nikakršne povezave z gripo."

"Za mene je bilo to kot izganjanje hudiča," je še dejal.

Ne smete pustiti, da vas psihično dotolče, pravi

Po okrevanju je ugotovil, da sta pri boju proti novemu koronavirusu pomembni dve stvari: poslušanje zdravnikov in jasen um.

"Pri koronavirusu se ne smete psihično vdati. Mnogim mojim prijateljem se je prebolevanje podaljšalo, ker so se ji vdali psihično. Sam sem imel 39,5 vročine in sem ob treh zjutraj gledal Gospoda Beana. Tistemu, ki čaka, da spije tableto in pade v depresijo, se bolezen gotovo razvleče," je še razložil in dodal, da je sam bral in poslušal glasbo ter da mu je to očitno pomagalo, je zaključil.

Preverite tudi: