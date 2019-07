Severina v kopalkah pokazala izklesano telo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletje je idealen čas za zvezdnike, da odvržejo oblačila, smuknejo v kopalke in pokažejo, kako izklesana in zavidanja vredna telesa imajo. Svojo lepo postavo je tokrat na ogled postavila hrvaška pevka Severina in izzvala navdušenje svojih oboževalcev.

Da se lahko pri 47-ih letih pohvali z zavidanja vrednim telesom, je Severina pokazala s fotografijo, na kateri v sivem bikiniju pozira pred kaktusom. Na ogled je postavila lepo oblikovan trebuh in dolge, vitke noge. Da je njeno telo izklesano in nikakor ne presuho, kot so ji nekateri pred časom očitali, so opazili mnogi njeni sledilci.

"Jojmene, kakšno telo!!!! Nisi ti presuha, ti si natrenirana, kitasta in zdefinirana do konca. Vrhunsko!" Tako se je glasil le eden od navdušenih komentarjev pod zapeljivo objavo na Instagramu, drugi, malce bolj šaljivi, ki je namigoval na to, da je čas za slovo od ogljikovih hidratov, pa: "Zdaj bom iz stanovanja vrgla vse testenine."

Priljubljena hrvaška pevka svoje sledilce sicer večkrat navduši s fotografijami, na katerih pokaže precej gole kože in svojo zavidanja vredno postavo. Tako je pred kratkim objavila tudi fotografijo, na kateri še s kapljicami vode na sebi v enodelnih kopalkah pozira pred objektivom.

Preberite tudi: