Seks po slovensko: šov, ki ga štajerski župnik ni hotel v svoji dvorani #video #foto

Po dveh razprodanih predpremierah je Vid Valič v četrtek napolnil tudi ljubljanske Španske borce in na medijski premieri navdušil z novo avtorsko komedijo Seks po slovensko.

"Seks povezuje vse ljudi. Zaradi seksa obstajamo, vendar je zanimivo, da vsak narod gleda na seks malce drugače. Kako pa seksamo Slovenci in Slovenke?" je iztočnica Seksa po slovensko, novega šova Vida Valiča.

S predstavo je menda še pred premiero tako razburil, da mu je neki župnik na Štajerskem odpovedal gostoljubje v kulturnem domu, ki ga upravlja. A to Valiča ni ustavilo, razprodal je dve predpremieri in četrtkovo premiero, že ta konec tedna sledita predstavi v Hočah in Celju, nato pa se odpravlja na vseslovensko turnejo.

Foto: Urška Boljkovac

S predstavo Seks po slovensko Vid Valič nagovarja vse, ki imate vsaj 16 let ter se zabavate ob seksi anekdotah in radi razbijate tabuje. Šov je zgradil na zabavni statistiki o spolnih navadah Slovencev, svojih romantičnih in malo manj romantičnih anekdotah ter razmišljanjih o vlogi spolnosti v naši družbi.

Kako se znajde v postelji, pa je pokazal tudi novinarki Planeta Tjaši Platovšek:

Se Slovenci lahko brez težav pogovarjamo o seksu?

Na premieri v Španskih borcih je Valič nakazal, da si želi občinstva brez predsodkov in zadržkov, saj je izbrane gledalce v prvih vrstah občasno spravil oziroma poskušal spraviti v zadrego z žgečkljivimi vprašanji. V občinstvu je sicer sedela tudi vrsta znanih obrazov, ki so ga prišli podpret in bodrit.

Med njimi so bili njegov mlajši brat Domen Valič, pa komičarka Lucija Ćirović, igralec Ranko Babić, bepopovki Tinkara Fortuna in Alenka Husič, športna plezalka Natalija Gros ter igralec Rok Kunaver.

Alenka Husič in Tinkara Fortuna z Domnom Valičem Foto: Mediaspeed

Lucija Ćirović Foto: Urška Boljkovac

Natalija Gros in Rok Kunaver Foto: Urška Boljkovac

