Še ena sestra Kardashian je odvrgla vse krpice

"Zelo dobro se počutim v svoji koži in mislim, da je pomembno, da pokažemo pozitivne strani svojega telesa," je ob izdaji mehiške verzije revije GQ povedala Kourtney Kardashian.

Resničnostna zvezdnica ima pri 39 letih in po treh otrocih zavidanja vredno postavo, ki jo je za revijo razkrila na več fotografijah, na dveh pa je povsem razgaljena. Fotografije lahko vidite tukaj.

Kourtney sicer velja za bolj umirjeno od sester Kardashian, ki ima tudi največ konfliktov s svojo slavno družino, a še vedno ostaja del njihovega nadvse uspešnega resničnostnega šova Keeping Up with the Kardashians. Tega predvajajo že 11 let, trenutno je na sporedu že 15. sezona.

Kim je z enim posnetkom poskrbela za slavo celotne družine. Foto: Getty Images

Kim na slavnem posnetku seksa pod vplivom ekstazija

Največ pozornosti po vseh teh letih pa še vedno požema Kim, ki naj bi bila tudi "kriva" za začetek šova. Snemati so ga začeli kmalu po tem, ko je leta 2007 v javnost prišel njen zloglasni posnetek seksa iz leta 2003 z nekdanjim fantom Ray J-jem. Ravno pred nekaj dnevi pa je priznala, da je bila na posnetku, zaradi katerega je pravzaprav postala slavna, zadeta od ekstazija.

Dodala je še, da je ekstazi vzela tudi pred svojo prvo poroko z glasbenim producentom, Damonom Thomasom, leta 2000. V zadnji epizodi je razkrila, da je takrat preživljala noro obdobje, a se je spremenila. "Vsekakor sem šla čez divjo fazo, ampak nisem več takšna. Se pa še vedno rada zabavam," pravi.

Po triletnem zakonu z Damonom Thomasom se je drugič poročila s košarkarjem Krisom Humphriesom, a je ta zakon trajal le 72 dni. Leta 2014 se je poročila z raperjem Kanyejem Westom, s katerim imata tri otroke.