Samantha Fox se je poročila s svojo partnerico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popzvezdnica iz 80. let, ki je s svojimi oblinami vnemala domišljijo moških po vsem svetu, je leta 2003 razkrila, da je lezbijka.

Samantha Fox, Britanka, ki je v 80. letih sprva zaslovela z razgaljenimi fotografijami, potem pa si ustvarila tudi glasbeno kariero, se je v soboto poročila z Lindo Olsen, s katero sta bili zaročeni od leta 2020.

Linda Olsen in Samantha Fox maja letos Foto: Profimedia

Istospolno usmerjenost je razkrila leta 2003, ko je bila v zvezi s svojo takratno menedžerko Myro Stratton. "Spala sem že tudi z drugimi ženskami, a do Myre nisem bila zaljubljena," je takrat izjavila, "ljudje pravijo, da sem lezbijka, jaz pa vem le, da sem zaljubljena v Myro in da želim vse svoje življenje preživeti z njo."

Samantha Fox z nekdanjo partnerico Myro Stratton, ki je umrla leta 2015. Foto: Profimedia

Želja se ji ni izpolnila, Myra je leta 2015 umrla za rakom. Pet let po njeni smrti se je Samantha Fox zaročila z Norvežanko Lindo.

Samantho Fox je britanska javnost spoznala leta 1983, ko je pri le 17 letih za tabloid The Sun pozirala v toplesu. Pozneje se je lotila petja in s pesmijo Touch Me osvojila prvo mesto lestvic v vrsti držav po vsem svetu.

Oglejte si še: