Oven

Čim prej sprejmite odločitev, saj nima več smisla, da za seboj vlečete takšno breme. Čeprav se vam morda v tem trenutku to še ne zdi pomembno, pa verjemite, da se boste hitro počutili bolje. Če si boste v drugi polovici dneva obetali neko sodelovanje, boste razočarani. Dela se lotite sami.

Bik

V kratkem bo napočil čas, da pometete z navlako, ki se je nabrala v vašem življenju. Le tako boste naredili prostor za nove, sveže stvari. Odpovejte se tistim, ki jih ne potrebujete več. Na ljubezenskem področju bi bilo lahko tudi lepše. Zvezde vam ne bodo najbolj naklonjene, morda boste doživeli razočaranje.

Dvojčka

Dogajanje danes vas ne bo pustilo ravnodušnih. Pravzaprav vam bo marsikaj pognalo kri po žilah, četudi ste jo želeli preživeti v miru in z ljudmi, ki so vam najdražji. Morda vam to lahko še vedno uspe. Ne jemljite stvari osebno in se ne ukvarjajte z zamerami, predvsem pa ne rinite z glavo skozi zid.

Rak

Začutite svojo notranjo moč. Ste mogočna oseba, ki v sebi skriva vse odgovore, le prisluhnite srcu in bodite to, kar ste! Ne dovolite, da kdorkoli posega v vaše življenje in vam govori, kako bi morali živeti in se odzivati na dogajanje. Nehajte z iskanjem ljubezni zunaj vas in jo raje poiščite v sebi.

Lev

Morda se boste morali za ceno višjega cilja odpovedati varnosti in udobju, kar bo težko, vendar naj vas vodi misel na kakovostnejše in srečnejše življenje. Velikokrat se je potrebno v življenju nečemu odpovedati, da naredimo prostor novim stvarem, ki prihajajo. V zasebnosti se soočite s težavami.

Devica

Nekaj vam bo vztrajno sporočalo, da se morate odpovedati preteklosti, pospraviti stare zadeve in narediti prostor za novosti, ki prihajajo. Če se boste nenehno oklepali nečesa, utegnete zamuditi priložnosti, ki bodo kar švigale mimo vas. Samo prepustite se in pričakujte nenaden preobrat dogodkov.

Tehtnica

Dan boste izpolnili z vedrimi in raznovrstnimi aktivnostmi. Izzivalni dogodki vas bodo polnili z nervozo, zmanjšali bodo vašo odpornost na stres, a če se boste dovolj dobro angažirali in boste hkrati vpeljali redno telovadbo, se boste izognili večjim težavam. Če kadite, prenehajte! To boste izpeljali lažje, kot mislite.

Škorpijon

Ukrep, ki ga imate v mislih, bo za seboj potegnil kup prijetnih in neprijetnih posledic, zato morate na vse skupaj pogledati z dveh plati. Če boste le enostranski, se utegne zgoditi, da boste spregledali marsikaj pomembnega. Na finančnem področju se vam bodo prav kmalu ponudile nove, čudovite priložnosti.

Strelec

Na finančnem področju se vam najprej obeta nezadovoljstvo, kmalu za tem pa izboljšanje. Ne obupujte, če slišite kakšno slabo novico, saj se bo v trenutku vse obrnilo. Veliko boste razmišljali o tem, kaj si v življenju pravzaprav želite in ali vas to, kar počnete, zares osrečuje. Vsakdo ima kdaj dvome, sprijaznite se s tem.

Kozorog

Danes se bo lahko v vas naselil čustveni hlad. To bo še posebej nelagodno za vašega partnerja, ki bo ravno danes od vas pričakoval nekaj več pozornosti. Potrudite se in mu jo namenite kljub temu, da bi se raje posvetili bolj praktičnim zadevam. Delo vas bo počakalo.

Vodnar

Morda se stvari resda ne bodo razvile tako, kot ste pričakovali, vendar nič zato. Prej ali slej boste tudi sami prišli na svoj račun, zato le potrpežljivo počakajte na ta dan. Na splošno pa bo današnji dan primeren za udejanjanje na vseh področjih, zato jasno predstavite svoje ideje in želje.

Ribi

V ozračje se utegneta danes naseliti stres in nemir, zaradi česar se boste težko posvetili opravkom in obveznostim, ki si jih boste zadali. Kljub temu pa nikar ne izgubite živcev, saj vam bo prej ali slej uspelo zaključiti z vsem načetim. Ohranite dobro voljo in pozitiven pristop.