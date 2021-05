Salma Hayek je prebolela covid-19: "Raje bi umrla doma"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedavnem intervjuju za Variety je igralka Salma Hayek povedala, da je že ob začetku pandemije covid-19 zbolela za to boleznijo in skoraj končala v bolnišnici. "Zdravnik me je prosil, naj grem v bolnišnico, ker je bilo tako hudo. 'Ne, hvala. Raje bi umrla doma,' sem mu odvrnila," je povedala mehiška igralka.

Povedala je tudi, da se je sicer že vrnila na snemanje novega filma House of Gucci, a da si še ni popolnoma opomogla in da do zdaj o bolezni ni želela govoriti.

Foto: Reuters

Med njenimi najnovejšimi projekti bo premiero kmalu doživel akcijski film The Hitman's Wife's Bodyguard, ki ga je z igralcema Ryanom Reynoldsom in Samuelom L. Jacksonom predlani snemala tudi na več lokacijah na Hrvaškem.

